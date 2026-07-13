TP.HCM tiếp nhận đăng ký phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM triển khai chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ dành cho thân nhân và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Đội ngũ thực hiện phục dựng ảnh liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ngày 13/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông báo tiếp nhận nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ dành cho thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 6216/KH-BTL ngày 8/7 của Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM. Đây là một trong những nội dung thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Chương trình nhằm tiếp tục thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Hoạt động thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, chương trình thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chính sách. Đây cũng là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tham gia chương trình có 20 tình nguyện viên thuộc Nhóm phục dựng ảnh Teamlee. Nhóm sẽ tiếp nhận những bức ảnh liệt sĩ đã bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng do thời gian để thực hiện phục dựng. Sau khi hoàn thành, hình ảnh sẽ được số hóa và lưu giữ lâu dài.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ giúp khôi phục chân dung của người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình. Đây cũng là cách lan tỏa truyền thống cách mạng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM đề nghị thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách có nhu cầu phục dựng ảnh liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường hoặc đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn đăng ký và cung cấp hình ảnh.

Cơ quan tổ chức khuyến khích người dân gửi ảnh dưới dạng ảnh chụp, ảnh quét (scan) hoặc ảnh đã được số hóa. Trường hợp gửi ảnh gốc, đơn vị tiếp nhận sẽ quản lý, bảo quản cẩn thận và hoàn trả đầy đủ theo quy định.

Sau khi hoàn tất quá trình phục dựng, gia đình sẽ được nhận miễn phí file ảnh kỹ thuật số và ảnh in để lưu giữ, thờ phụng hoặc sử dụng theo nhu cầu. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ góp phần lưu giữ hình ảnh các anh hùng liệt sĩ cho các thế hệ mai sau, đồng thời bồi đắp lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.