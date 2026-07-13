Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM dâng hương ở CV Lê Thị Riêng

|
Sáng 13/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Hoạt động nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
|
Đoàn do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thành phố cùng đại diện các hội, câu lạc bộ truyền thống và một số địa phương, đơn vị.
|
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
|
Những nén hương được thắp lên tại khu vực đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với những người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc.
|
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ quận 10, bên trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
|
Sau lễ dâng hương, đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đoàn ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa này.
|
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, áp dụng hiệu quả các biện pháp chuyên môn để sớm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các Anh trở về với đồng đội, người thân và quê hương. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.
|
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đại diện trao hỗ trợ cho các lực lượng tìm kiếm tại công viên.
|
Đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên sáng 13/7 có gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ (áo tím, chính giữa), người phụ nữ đợi ông Quên suốt gần 60 năm. Nói với Tri Thức - Znews, bà Lệ không giấu được sự xúc động. Bà cùng gia đình ông Quên mong đợi kết quả đối chiếu ADN từng ngày để xác định người được tìm thấy hài cốt ở rãnh mộ công viên Lê Thị Riêng có phải thân nhân hay không.
|
Lễ dâng hương của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM diễn ra trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
|
Hoạt động góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và TP.HCM đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời tiếp thêm động lực cho các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, tập trung ở Khu vực A - vị trí đầu tiên được radar xuyên đất phát hiện dấu hiệu dị thường:
- Ngày 23/6: Đào khảo sát, phát hiện 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật quý giá, trong đó có sổ tay ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
- Ngày 6/7: Ngày đầu triển khai tìm kiếm quy mô lớn, phát hiện thêm 4 bộ hài cốt. Tổng cộng: 9 bộ.
- Ngày 7/7: Phát hiện thêm 2 bộ hài cốt. Tổng cộng: 11 bộ.
- Ngày 8/7: Tạm dừng khai quật để chuẩn bị hậu cần và mở rộng hiện trường.
- Ngày 9/7: Mở rộng hố đào sâu 2 m, dài 5 m, rộng 3 m, bóc tách khoảng 50 m3 đất. Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật. Tổng cộng: 16 bộ.
- Ngày 10/7: Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt. Tổng cộng: 29 bộ.
- Ngày 11/7: Phát hiện 20 bộ hài cốt, 1 bộ tập thể cùng 7 bộ di vật đi kèm. Tổng cộng: 49 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể đã được tìm thấy.