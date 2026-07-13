Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM dâng hương ở CV Lê Thị Riêng

Đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên sáng 13/7 có gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ (áo tím, chính giữa), người phụ nữ đợi ông Quên suốt gần 60 năm. Nói với Tri Thức - Znews, bà Lệ không giấu được sự xúc động. Bà cùng gia đình ông Quên mong đợi kết quả đối chiếu ADN từng ngày để xác định người được tìm thấy hài cốt ở rãnh mộ công viên Lê Thị Riêng có phải thân nhân hay không.