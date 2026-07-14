Phát hiện thêm 5 hài cốt cùng 4 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 14/7, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện và cất bốc thêm 5 hài cốt cùng 4 bộ di vật.

Thành viên Đội K di dời di vật về khu vực lấy mẫu và bảo quản.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 14/7, toàn đội tập trung quân số để tiếp tục đào mở rộng khu vực tìm kiếm tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Công việc được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Mọi dấu vết đều được kiểm tra, đánh dấu và xử lý cẩn trọng trước khi cất bốc.

Khối lượng đất được đào trong ngày đạt khoảng 50 m3. Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt cùng 4 bộ di vật đi kèm. Các di vật được bảo quản theo quy định để phục vụ công tác xác minh và đối chiếu thông tin trong thời gian tới.

Việc tìm kiếm được triển khai liên tục. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ giữa khâu đào thủ công, kiểm tra hiện trường và xử lý các dấu tích còn lại dưới lòng đất.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, giám sát, động viên lực lượng làm việc tại hiện trường ngày 14/7.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 74 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể.

Đây là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Công tác được thực hiện với tinh thần khẩn trương. Mọi phần việc đều đặt yêu cầu chính xác lên hàng đầu nhằm bảo đảm sự tôn nghiêm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày 15/7, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về hai đầu của rãnh mộ. Phương án này được triển khai nhằm xác định đầy đủ phạm vi khu vực chôn cất và không bỏ sót dấu tích còn lại. Các lực lượng vẫn duy trì chế độ làm việc liên tục tại hiện trường.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đánh giá đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gia đình nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến CV Lê Thị Riêng Sáng 13/7, gia đình nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và đang đợi kết quả giám định ADN.