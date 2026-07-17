Một ngày làm việc của chiến sĩ Đội K tại công viên Lê Thị Riêng

Thời tiết TP.HCM mùa này thi thoảng lại có những cơn mưa trắng xóa phủ kín khoảng sân công viên Lê Thị Riêng, nơi những hố khai quật vẫn đang chờ ngày mai được mở tiếp. Mưa rồi sẽ tạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc, đến khi những người còn nằm lại dưới lòng đất này được trở về trong vòng tay gia đình.