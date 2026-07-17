Tốc độ tụ họp gây choáng của 'đội vệ sĩ' Messi

Khi Messi ngã xuống sân, 9 đồng đội của anh lao đến như tên bắn, chỉ trong phút chốc đã vây lấy đối thủ để bảo vệ đội trưởng.

Messi bị phạm lỗi, 9 đồng đội lao đến như tên bắn Ở trận bán kết Anh - Argentina, Messi có pha xử lý đẳng cấp khiến cầu thủ "Tam sư" phải phạm lỗi để ngăn cản. Khoảnh khắc M10 ngã xuống sân, cả đội nhanh chóng lao tới bảo vệ đàn anh.

Anh có dàn sao Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon, nhưng Argentina chỉ cần một Lionel Messi cũng đủ tạo nên khác biệt.

Ở tuổi 39, đội trưởng "Albiceleste" vẫn thể hiện đẳng cấp siêu sao, nhấn chìm giấc mơ 60 năm của "Tam sư" tại bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.

Phút 35 của trận đấu, Messi khiến hàng thủ tuyển Anh trải qua cơn ác mộng. Giữa vòng vây của nhiều cầu thủ áo trắng, M10 vẫn giữ bóng như dính vào chân, liên tục xoay trở và vượt qua Kane, Gordon cùng Spence. Chỉ khi Anderson buộc phải phạm lỗi, màn độc diễn của "GOAT" mới dừng lại.

Khoảnh khắc Messi ngã xuống sân, 9 cầu thủ Argentina lao tới chỉ trong vài giây. Một số cầu thủ tỏ rõ sự gay gắt, "nói chuyện phải trái" với đoàn quân của HLV Tuchel để bảo vệ đàn anh.

Hình ảnh này nhanh chóng "gây bão". Nhiều dân mạng bình luận hài hước: "Khi có chuyện xảy ra với Messi, đồng đội lập tức biến thành dàn vệ sĩ", "Hãy xem tốc độ tụ họp đáng kinh ngạc của 'đội vệ sĩ' Messi".

Một khung cảnh cho thấy với Argentina, Messi được trân trọng đến nhường nào.

Tất cả vì Messi

Messi ở tuổi 39 không còn phải một mình gánh vác cả đội tuyển. Anh đang thi đấu trong một tập thể thấu hiểu mình hơn bao giờ hết. Theo BBC, tuyển Argentina hiện tại là phiên bản lý tưởng nhất dành cho Messi, còn hệ thống mà HLV Lionel Scaloni xây dựng quanh đội trưởng chính là nền tảng giúp "Albiceleste" nuôi tham vọng bảo vệ chức vô địch World Cup.

Áp lực với Messi chưa bao giờ nhỏ. Anh mang trên vai kỳ vọng của người hâm mộ, trách nhiệm với đồng đội, sự dõi theo của gia đình và cả cảm giác đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Thế nhưng, giữa tất cả sức ép ấy, Messi cuối cùng cũng tìm thấy điều mình từng khao khát: một tập thể thực sự hiểu và nâng đỡ anh.

Scaloni là người hiểu rõ giá trị của điều đó hơn ai hết. Trước trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, chiến lược gia người Argentina chia sẻ: "Lý do lớn nhất khiến tôi làm HLV không phải chiến thuật. Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất là được uống trà mate cùng các cầu thủ, ăn tiệc nướng và chơi bài".

Dưới bàn tay của Scaloni, Messi được trả lại niềm vui thuần khiết với bóng đá. Anh giống như cậu bé năm nào trên đường phố Rosario, chơi bóng cùng bạn bè, mỉm cười nhiều hơn và tận hưởng từng khoảnh khắc trong màu áo sọc xanh - trắng.

Messi ăn mừng sau khi Argentina hạ gục Anh để tiến vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: Agustin Marcarian/Reuters.

Trong tuyển Argentina hiện tại, không ai thân thiết với Messi hơn Rodrigo De Paul. Tiền vệ sinh năm 1994 được xem là người kế thừa vai trò mà José Manuel Pinto từng đảm nhận ở Barcelona, rồi sau đó là Luis Suárez - những người luôn ở bên Messi cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tình bạn của Messi và De Paul bắt đầu từ đội tuyển quốc gia, nhưng sự ngưỡng mộ đã xuất hiện từ trước đó rất lâu. Khi còn khoác áo Valencia, De Paul từng xin chụp ảnh cùng Messi sau một trận gặp Barcelona và hào hứng đăng lên mạng xã hội như một người hâm mộ thực thụ.

Bước ngoặt đến trong một đợt tập trung của tuyển Argentina. Thấy Messi lặng lẽ trở về khách sạn một mình, De Paul kiên nhẫn chờ gần 40 phút rồi mới gõ cửa phòng, rủ đàn anh cùng uống trà mate và chơi một ván truco - trò chơi bài truyền thống của người Argentina. Chính khoảnh khắc giản dị ấy đã mở đầu cho một tình bạn đặc biệt.

Kể từ đó, uống mate cùng nhau mỗi sáng trở thành thói quen không thể thiếu. Messi luôn là người có mặt đầu tiên, rồi các đồng đội lần lượt nhập cuộc theo một "thứ tự bất thành văn" mà không ai phá vỡ. De Paul thậm chí còn gọi đội trưởng là "el pequeño" (cậu nhóc). Dù Messi là thủ lĩnh và là biểu tượng của bóng đá Argentina, anh chưa bao giờ bị đối xử như một "vị thần" trong mắt người bạn thân. Với De Paul, anh đơn giản chỉ là Leo.

Messi ăn mừng bên đồng đội khi Argentina ngược dòng hạ Anh đầy ngoạn mục. Ảnh: Agustin Marcarian, Nathan Ray Seebeck, Carlos Barria/Reuters.

Có lẽ đó cũng là điều Messi cần nhất ở giai đoạn này của sự nghiệp: một người biết khi nào nên ở cạnh để sẻ chia và khi nào nên lùi lại để anh có khoảng không cho riêng mình.

Mối gắn kết ấy còn thể hiện rõ trên sân cỏ. Mỗi lần bước ra từ đường hầm, Messi luôn đi đầu, De Paul sánh bước ngay bên cạnh, phía sau là các đồng đội tạo thành một vòng tròn bao bọc đội trưởng. BBC ví hình ảnh ấy chẳng khác nào những "vệ sĩ bảo vệ ông trùm".

"Ngôi sao thứ 4"

Không chỉ khích lệ về tinh thần, Lionel Scaloni còn xây dựng cả hệ thống chiến thuật để mọi chuyển động của Argentina đều xoay quanh số 10. Khi Messi dạt sang cánh phải, cả đội lập tức dịch chuyển theo để tạo khoảng trống. Khi anh bó vào trung lộ, Rodrigo De Paul sẽ lập tức lấp đầy khoảng không phía sau, bảo đảm sự cân bằng cho đội hình.

"Chúng tôi không bao giờ yêu cầu Messi phải di chuyển theo cách nào. Ngược lại, cả đội phải thích nghi với những lựa chọn của cậu ấy", Scaloni khẳng định.

Để đáp lại niềm tin ấy, Messi cũng nghiêm túc chuẩn bị cho World Cup. Trong nhiều tháng trước giải, anh duy trì 2 buổi tập/ngày cùng De Paul và tuân thủ chế độ dinh dưỡng khắt khe nhằm cải thiện thể trạng. Theo thống kê, tốc độ tối đa của Messi hiện cao hơn khoảng 5% so với kỳ World Cup 2022.

Messi và đồng đội sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: Agustin Marcarian/Reuters.

Ở tuổi 39, Messi không còn chinh phục trận đấu bằng những pha bứt tốc liên tục. Anh dành khoảng 47% thời gian trên sân để đi bộ, quan sát, tích lũy năng lượng và chỉ tăng tốc vào những khoảnh khắc mang tính quyết định. Tính đến trước bán kết, tổng quãng đường chạy nước rút của anh chỉ là 631 m, nhưng hiệu suất tạo dấu giày vào các bàn thắng vẫn thuộc nhóm cao nhất giải.

Đó là minh chứng cho sự bền bỉ hiếm có của Messi. Chỉ mình anh và Kylian Mbappé sở hữu từ 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng trở lên ở hai kỳ World Cup liên tiếp - thành tích phản ánh khả năng duy trì đẳng cấp ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Dưới thời Scaloni, Argentina đã lần lượt chinh phục Copa América, Finalissima và World Cup 2022. Giờ đây, "Albiceleste" lại đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử khi góp mặt ở bán kết World Cup 2026.

Sau mỗi chiến thắng, cả đội lại cùng cất vang La cuarta estrella (Ngôi sao thứ 4) trong phòng thay đồ. Ca khúc được sáng tác dành riêng cho Messi, nhắc lại nỗi đau ở chung kết World Cup 1990 để biến quá khứ thành động lực hướng tới ngôi sao thứ tư trên ngực áo Argentina.

"Vì Malvinas, vì Diego. Vì kỳ World Cup cuối cùng của Leo. Argentina, tôi muốn thấy các bạn bảo vệ thành công ngôi vô địch".

Việc cả một tập thể sáng tác và cùng hát một bài ca dành cho một huyền thoại vẫn còn thi đấu là điều gần như chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá.

Leandro Paredes từng nói: "Khi Messi khóc, chúng tôi không ôm anh ấy để an ủi. Chúng tôi muốn anh ấy biết rằng cả đội luôn ở bên". Đó không chỉ là sự động viên, mà còn là lời hứa của cả tập thể: sẽ chiến đấu đến cùng để trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo Argentina chưa phải diễn ra ở World Cup 2026.

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