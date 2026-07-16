Bellingham tức tưởi rời sân

Ngôi sao số 10 của Anh không kìm được nước mắt sau khi đội tuyển để vuột mất tấm vé vào chung kết World Cup 2026 vào tay Argentina.

Jude Bellingham bật khóc sau trận thua Argentina Chân sút số 10 của tuyển Anh không giấu nổi sự tiếc nuối sau khi "Tam Sư" bị Argentina lội ngược dòng ở trận bán kết rạng sáng 16/7.

Tiền vệ của "Tam sư" hoàn toàn suy sụp khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đánh dấu thêm một lần tuyển Anh lỡ hẹn với vinh quang ở một giải đấu lớn.

Máy quay ghi lại hình ảnh Bellingham liên tục đưa tay lau mắt và gương mặt trong lúc lặng lẽ bước quanh sân. Anh cùng các đồng đội đi chậm rãi khắp mặt cỏ để cảm ơn người hâm mộ Anh có mặt trên khán đài.

Trong khi các cầu thủ Argentina ăn mừng cuồng nhiệt, ngôi sao của Real Madrid đứng bật khóc giữa sân vận động Atlanta. Sau đó, anh cũng được thấy ôm bố khóc trên khán đài.

Sau khi ghi 6 bàn xuyên suốt giải đấu, Bellingham không thể tạo ra nhiều ảnh hưởng trong trận bán kết này. Anh được nhìn thấy an ủi Nico O'Reilly ở giữa sân, đồng thời đỡ tiền vệ của Manchester City đứng dậy.

Bellingham sau đó còn đứng ra bảo vệ Morgan Rogers, người vướng vào vụ xô xát sau khi trận đấu kết thúc. Tiền vệ 22 tuổi lao vào màn đẩy qua đẩy lại với nhiều cầu thủ Argentina khi căng thẳng leo thang. Máy quay cũng ghi lại khoảnh khắc anh vỗ vào sau đầu cựu tiền vệ Brighton, Valentin Barco.

Jude Bellingham bất lực trong ngày Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trước đó, bầu không khí nảy lửa đã xuất hiện từ đầu trận với hàng loạt pha vào bóng quyết liệt của hai đội.

Tuyển Anh tưởng như đã kiểm soát tốt cảm xúc khi Anthony Gordon đệm bóng cận thành mở tỷ số trong đầu hiệp hai. Tuy nhiên, kể từ đó, tuyển Anh chủ động lùi sâu đội hình.

Những sự thay người gây tranh cãi của HLV Thomas Tuchel khiến đội bóng chơi phòng ngự và cuối cùng phải trả giá.

Ở những phút cuối trận, Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa sau một tình huống phạt góc được thực hiện nhanh khiến hàng thủ Anh bất ngờ. Đến phút 90+2, Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp Argentina thắng ngược.

Đây là lần thứ hai tuyển Anh thất bại ở bán kết World Cup trong 3 lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này, dù đều là đội mở tỷ số trước.