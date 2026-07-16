Phản ứng của Messi khi phát hiện chai nước 'nhắc bài' của Pickford

Trong lúc ăn mừng tấm vé vào chung kết World Cup, tuyển Argentina phát hiện chai nước có ghi chú bắt luân lưu của thủ môn Jordan Pickford, khiến Lionel Messi và đồng đội thích thú.

Tuyển Argentina tìm thấy 'phao' của thủ môn Jordan Pickford Trong lúc ăn mừng chiến thắng trước tuyển Anh, tuyển Argentina bất ngờ khi tìm thấy chai nước ghi hướng đá phạt đền của thủ môn Jordan Pickford bỏ quên trên sân.

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh tại Atlanta, kết quả đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, các cầu thủ tiếp tục ở lại sân để chia vui cùng người hâm mộ và người thân sau khi các cầu thủ Anh rời đi.

Giữa bầu không khí hỗn độn nhưng đầy hạnh phúc ấy, một phát hiện bất ngờ của chuyên gia trị liệu, massage Marcelo "Daddy" D'Andrea đã trở thành tâm điểm, lan truyền trên mạng xã hội, theo TyC Sports.

Ông nhặt được bình nước của thủ môn Jordan Pickford, trên đó dán một tờ ghi chú về các cầu thủ Argentina thường sút luân lưu theo hướng nào, nhằm giúp Pickford cản phá nếu trận đấu phải bước vào loạt đá 11 m.

Chai nước thủ môn Jordan Pickford bỏ quên.

Máy quay ghi lại khoảnh khắc thành viên ban huấn luyện mang "chiến lợi phẩm" này đến cho Lionel Messi, Nicolas Gonzalez và Marcos Senesi xem.

Với vẻ mặt đầy tập trung, Messi dường như chưa hiểu hết nội dung trên tờ giấy. Anh cùng các đồng đội bàn luận, cố gắng giải mã những ký hiệu và ghi chú trước khi cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.

Ít phút sau, Enzo Fernandez bước tới. Tiền vệ này dường như nhanh chóng tìm thấy tên mình trong danh sách và bật cười đầy ngạc nhiên trước những gì được ghi trên đó.

Anh vui vẻ đấm nhẹ vào vai Daddy như một lời trêu đùa, rồi chỉ tay lên bầu trời như thể cảm ơn vì Argentina không phải bước vào loạt sút luân lưu.

Vài giờ sau, HLV thể lực Luis Martin cũng đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh chụp cận cảnh chai nước có ghi chú mà Pickford mang theo rồi bỏ lại trên sân.

Chiếc bình nước của Pickford tiếp tục cho thấy mức độ chuẩn bị cực kỳ chi tiết của các đội bóng ở những trận đấu đỉnh cao. Trước mỗi loạt luân lưu, nhiều thủ môn thường mang theo những ghi chú về hướng sút ưa thích, tỷ lệ lựa chọn hoặc thói quen của từng cầu thủ đối phương nhằm tăng khả năng cản phá, theo Times Of India.

Dù vậy, trong trận bán kết này, những "bí kíp" của Pickford không có cơ hội phát huy tác dụng khi Argentina giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.