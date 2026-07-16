Bức thư 'xin Messi ở lại' của Enzo Fernandez 10 năm trước

Năm 2016, khi Messi tuyên bố từ giã tuyển quốc gia, cậu bé Enzo Fernandez mới 15 tuổi đã viết tâm thư xin anh ở lại. Giờ đây, Enzo đã sát cánh cùng thần tượng của mình ở World Cup.

Enzo Fernandez cõng Messi ăn mừng sau chiến thắng ở bán kết trước tuyển Anh.

Trong trận đối đầu với tuyển Anh rạng sáng 16/7, ở phút 85, Enzo Fernandez tỏa sáng với bàn thắng từ đường chuyền đẹp mắt của Lionel Messi. Tiền vệ 25 tuổi tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc xa không cho Pickford cơ hội cản phá, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Argentina.

Ít phút sau, Messi tiếp tục có pha kiến tạo đẳng cấp với pha tạt bóng bằng chân phải, giúp Lautaro Martinez tung cú đánh đầu quyết định tỷ số 2-1. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhà đương kim vô địch lội ngược dòng ngoạn mục, chính thức giành tấm vé vào chung kết World Cup 2026.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Enzo Fernandez ôm chầm lấy Messi, công kênh người đội trưởng và cũng là thần tượng lớn nhất của mình để ăn mừng.

Đối với Fernandez, bàn thắng gỡ hòa mang một ý nghĩa cá nhân và tinh thần sâu sắc. Sau trận đấu, anh nhắc đến bức thư mình viết cho Messi khi mới 15 tuổi, van xin thần tượng đừng giải nghệ sau 3 trận chung kết liên tiếp của Argentina vào giữa những năm 2010.

"Tôi đã viết bức thư đó khi còn rất trẻ - tôi mơ về những khoảnh khắc này, tự hỏi liệu mình có bao giờ được chơi cùng anh ấy không. Và hôm nay, Chúa đã cho tôi khoảnh khắc này để được chơi cùng anh ấy, được chơi một trận chung kết khác với anh ấy", anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha.

Tháng 6/2016, sau khi thua Chile trong trận chung kết Copa América Centenario, Lionel Messi tuyên bố rút khỏi đội tuyển quốc gia Argentina, hoàn toàn suy sụp.

"Mọi chuyện với tôi ở đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Thật không thể tin được, nhưng mọi thứ giờ không còn phù hợp với tôi", lời tuyên bố của Messi khi ấy đã chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ Argentina, trong đó có cậu bé Enzo mới 15 tuổi.

Enzo Fernandez, khi đó là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng tại học viện bóng đá trẻ của River Plate, đã viết một bức thư dài gửi Messi trên Facebook, đề nghị anh xem xét lại quyết định giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia Argentina.

"Làm ơn đừng rời bỏ đội tuyển, Leo. Được thấy anh chơi trong màu áo xanh và trắng là niềm tự hào lớn nhất của em. Hãy ở lại và tận hưởng niềm vui. Làm thế nào để mọi người có thể thuyết phục anh ở lại? Chúng em chưa bao giờ chịu được 1% áp lực mà anh phải gánh trên vai. Anh thức dậy vào buổi sáng, nhìn vào gương và biết rằng hơn 40 triệu người hâm mộ đòi hỏi anh phải làm những điều hoàn hảo một cách lố bịch, mặc dù họ thậm chí không biết gì về anh", Enzo viết.

Fernandez là một trong những trụ cột làm nên chiến thắng của Argentina. Ảnh: enzojfernandez, AFA/Instagram.

Bức thư xúc động đã lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Vài tuần sau, Messi thay đổi quyết định, ở lại đội tuyển và giúp Argentina vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022.

Nhiều năm sau, định mệnh lại đưa Fernandez và Messi đến với nhau trong màu áo đội tuyển Argentina. Chàng trai trẻ ấy, người đã hết lòng cầu xin thần tượng của mình đừng bỏ cuộc, cuối cùng đã cùng chia sẻ một giấc mơ tuyệt vời tại chính World Cup và Copa America.

10 năm sau bức thư đó, với hàng trăm khoảnh khắc thi đấu chung màu áo và lần thứ hai cùng Messi tham dự World Cup, Fernandez đã được hỏi anh sẽ viết gì cho Messi nếu viết lại bức thư này.

"Tôi nhớ rất rõ bức thư đó. Thật ra, đó là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả người Argentina. Tôi nghĩ nếu là hiện tại, mình sẽ viết với nhiều cảm xúc hơn vì tôi đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc với anh ấy và học hỏi được rất nhiều điều từ anh", tiền vệ của Chelsea chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Olé trong buổi họp báo trước trận hôm 21/6.

"Anh ấy là một con người tuyệt vời, một cầu thủ xuất sắc đến mức không còn cần phải dùng lời lẽ để miêu tả nữa. Hôm nay, tôi nghĩ sẽ không có đủ sách để ghi lại tất cả những gì tôi đã học được khi sát cánh cùng anh ấy và mọi khoảnh khắc mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua", Fernandez kết luận.

Fernandez tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những trụ cột của đội bóng dưới thời Lionel Scaloni, cũng như trên đấu trường quốc tế, khi anh đang được Real Madrid săn đón. Theo các nguồn tin, Real Madrid đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá hàng triệu đô la để chiêu mộ tiền vệ của Chelsea.

Giờ đây, khi đã ở chung phòng thay đồ với thần tượng mình ngưỡng mộ từ thời thơ ấu, Enzo thừa nhận anh vẫn đang học hỏi từ siêu sao mang áo số 10 mỗi ngày.

Argentina sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup vào ngày 20/7 (giờ Việt Nam), hướng tới chiếc cúp thứ tư và một kỳ tích hiếm hoi mà chưa quốc gia nào đạt được trong hơn 60 năm qua.