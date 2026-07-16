Khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' ở trận Anh - Argentina viral khắp MXH

Phía sau khung cảnh được fan tuyển Anh nhận xét "tuyệt đối điện ảnh" là những pha tranh chấp căng thẳng ở bán kết World Cup 2026.

Khoảnh khắc gây chú ý của Jude Bellingham và Leandro Paredes. Ảnh cắt từ clip.

Sau 90 phút căng thẳng, Argentina đánh bại Anh với tỷ số 2-1 để giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha. Trận bán kết diễn ra với tốc độ cao, liên tục xuất hiện những pha va chạm quyết liệt đến mức nhiều người hâm mộ ví von đây là "MMA phiên bản bóng đá" hay "màn giao tranh của anh em văn phòng".

Sự căng thẳng xuất hiện ngay từ những phút đầu. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, trọng tài Ismael Elfath đã phải liên tục nhắc nhở và cảnh cáo các tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai đội.

Đến phút 15, cuộc đối đầu giữa Jude Bellingham và Leandro Paredes nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Máy quay truyền hình bắt cận cảnh nụ cười của ngôi sao tuyển Anh, trong khi tiền vệ Argentina tỏ ra giận dữ ở phía đối diện.

Ở góc quay chậm, khung hình này được nhiều CĐV Anh bình luận là "tuyệt đối điện ảnh", giống như một cảnh trong phim. Ở một góc nhìn khác, nhiều người hâm mộ cho rằng Paredes đã cố gắng khiêu khích Bellingham nhưng không đạt được mục đích. Một bình luận thu hút nhiều tương tác viết: "Anh ta thực sự nghĩ mình có thể khiêu khích được Jude".

Harry Kane và Anthony Gordon của tuyển Anh buồn bã sau trận đấu khi Anh bị loại khỏi World Cup. Ảnh: Reuters.

Trong trận bán kết, Paredes còn gây tranh cãi ở tình huống Harry Kane trao đổi với trọng tài sau pha phạm lỗi của Elliot Anderson với Lionel Messi. Đội trưởng tuyển Anh dùng tay che miệng khi nói chuyện với trọng tài Ismael Elfath nhằm giữ tính riêng tư cho cuộc trao đổi.

Đứng gần đó, Paredes lập tức ra dấu với trọng tài, ngụ ý Kane đã vi phạm quy định mới của FIFA về hành vi che miệng khi giao tiếp trên sân. Tuy nhiên, điều luật này chỉ áp dụng đối với trường hợp cầu thủ che miệng khi trao đổi với đối phương hoặc đồng đội nhằm che giấu thông điệp, không áp dụng khi nói chuyện với trọng tài. Vì vậy, Kane không bị cảnh cáo hay nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Đây không phải là quy định chỉ mang tính hình thức. Trước đó tại World Cup 2026, Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador) đều từng bị truất quyền thi đấu vì vi phạm điều luật mới. Chính vì vậy, việc Paredes cố gắng gây áp lực lên trọng tài khiến nhiều cựu danh thủ Anh nhận định tiền vệ Argentina đã cố tình diễn giải sai bản chất tình huống nhằm tạo lợi thế cho đội nhà.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Jude Bellingham đã rơi nước mắt vì thất bại, trong khi Morgan Rogers xảy ra tranh cãi gay gắt với một số cầu thủ Argentina, buộc cầu thủ dự bị và ban huấn luyện hai đội phải vào sân can ngăn.

Với chiến thắng này, Argentina giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha vào lúc 2h sáng ngày 20/7, còn tuyển Anh sẽ chạm trán Pháp trong trận tranh hạng ba lúc 4h sáng ngày 19/7.