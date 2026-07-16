Biểu cảm của Messi khi Anh - Argentina va chạm nảy lửa từ phút thứ 3

Sự kịch tính của trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và tuyển Anh diễn ra nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên, thể hiện qua biểu cảm của siêu sao 39 tuổi.

Messi công nhận sự nảy lửa của trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Rạng sáng 16/7, tuyển Anh đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina để giành vé vào chung kết World Cup 2026. Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, nhịp độ trận đấu đã nhanh chóng được đẩy nhanh khi cầu thủ hai đội liên tục có những pha tranh chấp nảy lửa.

Khi trận đấu mới trôi qua được 3 phút, trọng tài đã phải thổi còi cảnh cáo các tình huống phạm lỗi giữa cầu thủ hai bên. Các chân sút áo trắng không ngại va chạm với đối thủ để giành bóng và ngược lại.

Sau một tình huống tranh chấp, máy quay lia tới vị trí của Messi. Ngôi sao số 10 của Argentina được nhìn thấy nhướn mày, bĩu môi trước cảnh tượng, phần nào cho thấy cảm nhận của anh trước không khí nghẹt thở của trận đấu.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc này cũng nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ. Phần lớn bình luận cảm thán mức độ căng thẳng của trận bán kết, nơi các cầu thủ đang chơi hơn 100% công lực để giành chiến thắng cho đội nhà.

Cảnh cầu thủ Anh "ôm chân" Fernandez sau tình huống va chạm.

Một tình huống khác gây chú ý là khoảnh khắc Enzo Fernandez bên phía Argentina đụng độ với một cầu thủ áo trắng. Cả hai đều ngã ra sân song Fernandez còn bị đối thủ ôm người cản lại, không cho anh nhanh chóng trở lại trạng thái thi đấu.

Suốt những phút sau đó của hiệp 1, các tình huống phạm lỗi, tranh chấp quyết liệt giữa hai bên cũng liên tục diễn ra với gần 20 pha phạm lỗi khiến trọng tài chính có một ngày làm việc vất vả. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.