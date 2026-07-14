Tây Ban Nha gặp bất lợi trước Pháp

Lịch di chuyển dày đặc cùng quãng đường di chuyển vượt xa đối thủ có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đến Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

Tuyển Pháp được dự đoán có lợi hơn tuyển Tây Ban Nha về thể lực vì không cần di chuyển nhiều giữa các tiểu bang. Ảnh: Reuters.

Trước giờ bóng lăn trên sân Dallas Stadium (Mỹ), đội tuyển Tây Ban Nha phải giải quyết bài toán về thể lực.

Theo Reuters, lịch trình di chuyển tại World Cup 2026 đang tạo ra lợi thế đáng kể cho Pháp. Trong khi đó, Tây Ban Nha phải bước vào trận bán kết với dấu hiệu mệt mỏi tích lũy sau nhiều tuần liên tục di chuyển giữa Mỹ, Mexico, qua nhiều múi giờ khác nhau.

Bất lợi của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là một trong những đội phải di chuyển nhiều nhất kể từ đầu World Cup. Nguyên nhân xuất phát từ quyết định đặt đại bản doanh tại thành phố Chattanooga, bang Tennessee. Đây là nơi không tổ chức bất kỳ trận đấu nào của giải. Sau mỗi trận, "La Roja" đều phải bay đến địa điểm thi đấu rồi quay trở lại Chattanooga để tập luyện và hồi phục. Lộ trình này lặp lại qua từng vòng đấu. Khối lượng di chuyển ngày càng lớn khi giải bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Tổng quãng đường Tây Ban Nha di chuyển nhiều hơn tuyển Pháp khoảng 16.000 km. Đội bóng xứ bò tót cũng phải liên tục thích nghi với nhiều múi giờ và điều kiện khí hậu khác nhau tại Mỹ. Trong khi đó, tuyển Pháp đóng quân tại Boston. Đội bóng của Didier Deschamps chủ yếu thi đấu ở khu vực bờ Đông trước khi đến Dallas đá bán kết. Lịch trình ổn định giúp các cầu thủ Pháp có nhiều thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hơn, Reuters nhận định.

Đây được xem là yếu tố đáng lưu tâm bởi World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lớn hơn đáng kể so với những kỳ World Cup trước.

Tờ Football Science lý giải việc phải liên tục bay đường dài không chỉ gây mệt mỏi về cơ bắp mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khả năng phục hồi và sự tập trung của cầu thủ trong các trận đấu có cường độ cao.

Lamine Yamal tập luyện cùng đồng đội vào ngày 13/7, trước trận bán kết đối đầu với Pháp. Ảnh: Albert Gea/Reuters.

Các cầu thủ Tây Ban Nha cũng thừa nhận những tác động từ lịch trình này. Tiền vệ Alex Baena cho biết toàn đội "có hơi mệt" sau quãng thời gian liên tục di chuyển. Anh thừa nhận Tây Ban Nha đã phải bay nhiều hơn đối thủ.

"Đó là thực tế không thể thay đổi", Baena chia sẻ.

Cầu thủ áo số 15 khẳng định toàn đội vẫn giữ tinh thần tích cực. Anh tin trận bán kết sẽ được quyết định bởi những khoảnh khắc rất nhỏ.

Ở chiều ngược lại, hậu vệ Pedro Porro tỏ ra lạc quan hơn. Cầu thủ Tottenham cho biết các tuyển thủ đã quen với việc phải di chuyển trong những giải đấu lớn. Anh khẳng định đội tuyển có đủ thời gian để hồi phục trước cuộc đối đầu với Pháp. Dù vậy, Porro cũng thừa nhận đây sẽ là trận đấu có cường độ rất cao. Mọi sai số về thể lực đều có thể tạo nên khác biệt.

Đây là bất lợi đáng kể với Tây Ban Nha bởi lối chơi của đội bóng này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiểm soát bóng. Hệ thống của HLV Luis de la Fuente đòi hỏi các tiền vệ phải liên tục di chuyển để tạo khoảng trống, hỗ trợ pressing và duy trì cự ly đội hình.

Khi nền tảng thể lực suy giảm, tốc độ luân chuyển bóng cũng dễ bị ảnh hưởng. Chỉ một vài phút mất tập trung hoặc chậm hơn trong những pha chuyển trạng thái cũng đủ để Pháp khai thác bằng tốc độ của Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé hay Michael Olise. Đây có thể là yếu tố tạo ra bước ngoặt trong cuộc đọ sức giữa hai ứng viên vô địch.

Pháp chiếm ưu thế

Trong khi Tây Ban Nha phải tính toán bài toán hồi phục, tuyển Pháp bước vào trận đấu với trạng thái thể lực khả quan hơn.

Pháp sẽ dựa vào hàng công đang đạt phong độ rất cao gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise cùng một trong hai cầu thủ trẻ Bradley Barcola hoặc Desire Doue. Đây được xem là nhóm tấn công nguy hiểm nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Mbappe vừa ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết. Tiền đạo này từng gặp một vấn đề nhỏ ở mắt cá chân sau trận đấu. Tuy nhiên, quãng nghỉ dài hơn cùng lịch trình ít tiêu hao giúp ngôi sao 27 tuổi có thêm thời gian hồi phục trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha.

Tuyển Pháp được cho là bước vào trận bán kết với độ nhỉnh hơn về thể lực. Ảnh: Winslow Townson/Reuters.

Mbappe hiện đồng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn. Anh đã ghi 20 bàn tại các kỳ World Cup trong sự nghiệp. Thành tích này chỉ còn kém kỷ lục 21 bàn của Lionel Messi đúng một pha lập công. Nếu tiếp tục nổ súng trước Tây Ban Nha, Mbappe sẽ cân bằng hoặc vượt cột mốc lịch sử tùy theo diễn biến trận đấu.

Về chuyên môn, Reuters cho rằng tuyển Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên bản sắc kiểm soát bóng. HLV Luis de la Fuente muốn học trò cầm bóng nhiều nhất có thể để hạn chế số lần Pháp được chuyển đổi trạng thái. Baena cũng khẳng định giữ bóng chính là cách phòng ngự hiệu quả nhất trước những mũi nhọn tốc độ của đối thủ.

Dù vậy, đây cũng là điểm khiến giới chuyên môn lo ngại cho Tây Ban Nha. Lối chơi kiểm soát bóng đòi hỏi cường độ di chuyển liên tục, khả năng pressing đồng bộ và sự tập trung rất cao. Chỉ cần hàng tiền vệ suy giảm thể lực trong vài phút, Pháp hoàn toàn có thể khai thác khoảng trống bằng những pha phản công tốc độ của Mbappe hoặc Dembele. Trận bán kết nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi một khoảnh khắc chuyển trạng thái hoặc một sai lầm nhỏ của hàng tiền vệ Tây Ban Nha.