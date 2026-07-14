Tin đồn sai lệch về Olise bùng nổ trước bán kết

Câu chuyện Olise chỉ đăng tải ảnh do nữ nhiếp ảnh gia Florence Pernet chụp đang lan truyền khắp MXH. Tuy nhiên, đây là thông tin sai sự thật.

Olise thi đấu tỏa sáng tại World Cup 2026. Ảnh: Kyle Ross/Reuters.

Khi Michael Olise thi đấu tỏa sáng, góp công lớn giúp tuyển Pháp tiến thẳng vào bán kết World Cup 2026, những câu chuyện bên lề về ngôi sao sinh năm 2001 cũng trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội.

Trong đó, một trong những chi tiết thu hút sự quan tâm là việc Olise xóa toàn bộ hình ảnh cũ trên Instagram khi World Cup khởi tranh, và cho đến hiện tại, anh chỉ đăng những bức ảnh mờ nhòe, được cho là chụp qua màn hình TV, Tribuna đưa tin.

Trên các diễn đàn có triệu fan chuyên về bóng đá, dân mạng toàn cầu cùng chia sẻ câu chuyện phía sau động thái lạ của cầu thủ Pháp. Theo các bài đăng, những bức ảnh trên Instagram của Olise chứa đựng câu chuyện ý nghĩa về lòng biết ơn.

Ngày 13/7, trang GiveMeSport - Football với hơn 900.000 follow chia sẻ: "Trong suốt thời gian diễn ra World Cup, Michael Olise đã đăng tải những bức ảnh do nhiếp ảnh gia người Pháp Florence Pernet chụp lên Instagram cá nhân của mình. Pernet bị từ chối cấp thẻ tác nghiệp World Cup, vì vậy cô ấy đã chụp ảnh các trận đấu của anh ấy từ TV ở nhà. Mặc dù có thể dùng những hình ảnh chuyên nghiệp sắc nét, Olise đã chọn chỉ chia sẻ những bức ảnh đó để ủng hộ cô".

Olise chỉ đăng những bức ảnh theo phong cách chụp qua TV lên trang cá nhân. Ảnh: m.olise/Instagram.

Đây cũng là câu chuyện được nhiều diễn đàn lớn khác chia sẻ từ đầu mùa giải, thu hút hàng triệu lượt yêu thích. Nhiều thông tin lan truyền khác nói rằng Pernet là người chụp ảnh riêng của Olise, và vì lý do nào đó cô đã không xin được visa vào Mỹ. Người hâm mộ bóng đá cũng bày tỏ tấm lòng và nhân cách tốt đẹp của ngôi sao tuyển Pháp.

Tuy nhiên, những thông tin đang lan truyền là không đúng sự thật. Ngày 13/7, Florence Pernet đã phải đăng một bài đính chính trên story Instagram, khẳng định cô không phải nhiếp ảnh gia của Olise.

Pernet lên tiếng về tin đồn sai lệch.

"Tôi đã thấy rất nhiều thông tin sai lệch và những câu chuyện bịa đặt trên Twitter (X), và giờ chúng lan truyền cả trên Instagram. Tôi xin nói rõ, tôi chưa từng nói mình không có visa. Tôi chỉ nói mình không có chứng chỉ tác nghiệp. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhưng tôi không phải nhiếp ảnh gia của Olise, như tôi đã nói ngay từ đầu", Pernet viết. Cô đồng thời tag tên nhiếp ảnh gia người Đức, Lukas Korschan.

Đây không phải lần đầu tiên Pernet đính chính về tin đồn này.

Cuối tháng 6, Olise bất ngờ xóa hết bài đăng trên Instagram, kể cả ảnh của đội bóng Bayern Munich, làm dấy lên những đồn đoán về khả năng gia nhập Real Madrid sau World Cup 2026. Đây cũng là thời điểm câu chuyện về Pernet được thêu dệt.

Ngày 20/6, nữ nhiếp ảnh gia đăng loạt ảnh chụp các cầu thủ từ màn hình TV với caption: "Tôi không có thẻ tác nghiệp, nhưng tôi có TV và tầm nhìn riêng của mình". Đây được cho là nguồn cơn để một số người bịa ra chuyện ảnh trên trang cá nhân của Olise là do Pernet chụp.

FCBinside, trang tin chuyên về Bayern Munich, từng đăng tải một bài phân tích sâu sắc với tiêu đề "Instagram mystery surrounding Olise: Why did the Bayern star delete his posts?" (Bí ẩn Instagram xung quanh Olise: Tại sao ngôi sao Bayern lại xóa các bài đăng của mình?). Bài viết vạch trần câu chuyện cảm động bịa đặt về việc Florence Pernet bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời đề cập việc cô có bình luận phủ nhận: "Không phải tôi, là @lukaskorschan".

Hiện tại, trên Instagram có 9,9 triệu người theo dõi của Olise chỉ có 6 bài đăng, tất cả đều là ảnh chụp mờ nhòe. Anh hay những người thân cận cũng không lên tiếng về nguồn gốc của những bức hình.

Những bức ảnh Pernet chụp qua màn hình. Ảnh: flo_pernet/Instagram.

Tại mùa World Cup năm nay, người hâm mộ chứng kiến sự trỗi dậy của phong cách ảnh tự chụp tại nhà, theo The Guardian. Pernet được nhận xét là một trong những người có dấu ấn lớn trong phong cách này.

Từ nhỏ, cô đã yêu thích bóng đá và mơ ước được chụp ảnh các trận đấu. Khi bắt đầu chụp ảnh, chủ đề đầu tiên của cô là âm nhạc, nhưng Paris Saint-Germain luôn hiện hữu trong tâm trí cô.

Năm 2026, Pernet không có giấy phép tác nghiệp cho World Cup. Cô không tự mình xin cấp phép mà biến khó khăn đó thành chiến lược: cô ấy biến phòng khách của mình thành một studio và bắt đầu chụp ảnh trực tiếp từ màn hình tivi. Kết cấu hạt, điểm ảnh, đường quét - tất cả không phải là bộ lọc hay xử lý hậu kỳ, mà là đặc tính vật lý của việc chụp ảnh qua màn hình.