Olise 'không cảm xúc' khi tuyển Pháp hạ Morocco

Biểu cảm dửng dưng của ngôi sao tuyển Pháp khiến fan bật cười. Olise vốn nổi tiếng với biệt danh Mr. Nonchalant (quý ông thờ ơ).

Olise phản ứng thờ ơ khi Pháp giành vé vào bán kết.

Rạng sáng 10/7, Pháp đánh bại Morocco với tỉ số 2-0 và giành tấm vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026. Trong khoảnh khắc ăn mừng của Les Bleus, Michael Olise bất ngờ thu hút sự chú ý khi máy quay lia tới.

Trong khi Mbappe cùng các đồng đội nở nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy nhau đầy hạnh phúc, Olise lại có biểu cảm hờ hững. Ngôi sao sinh năm 2001 không nở nụ cười, thậm chí gương mặt thoáng nét cau có.

Khoảnh khắc này lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ trước phản ứng khác biệt của Olise, thậm chí có ý kiến cho rằng tiền vệ này đang gặp ức chế vì chưa ghi bàn nào, dù đã có nhiều kiến tạo tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, với những người hâm mộ đã theo dõi anh chàng từ lâu, đây không phải chuyện lạ. "Olise ơi, đội mình vừa thắng đấy, ráng cười lên một chút", "Không bất ngờ khi thấy anh ta lạnh lùng, không cảm xúc như vậy", "Anh ấy là Mr. Nonchalant (quý ông thờ ơ) mà" - người theo dõi bày tỏ.

Olise quen thuộc với biểu cảm dửng dưng, được fan đặt biệt danh Mr. Nonchalant. Ảnh: FIFA.

Michael Olise là cầu thủ nổi tiếng có phong thái lạnh lùng từ sân cỏ đến những khoảnh khắc đời thường và được fan đặt biệt danh Mr. Nonchalant. Anh thường tỏ thái độ khá thờ ơ trước các bàn thắng, thậm chí không ăn mừng cuồng nhiệt ngay cả khi đội bóng giành cúp vô địch.

Tiền vệ của CLB Bayern cũng thường xuyên được mô tả là ngôi sao điềm tĩnh và cá tính. Truyền thông Đức tiết lộ rằng Olise là mẫu người không thích máy quay và những trò đùa trên mạng xã hội. Tiền vệ người Pháp chỉ muốn tập trung vào bóng đá và trải nghiệm cá nhân.

Cựu ngôi sao người Pháp Evra từng chia sẻ với GOAL về Olise rằng: "Mọi người đều thấy tài năng của anh ấy, nhưng điều tôi thích nhất là sự trưởng thành. Anh ấy không bao giờ tỏ ra vội vàng. Tôi thích vẻ ngoài điềm tĩnh của anh ấy. Một số người nhìn thấy điều đó và nghĩ rằng anh ấy quá thoải mái. Tôi thì thấy sự điềm tĩnh và kiểm soát. Những cầu thủ giỏi nhất biến những điều khó khăn trở nên đơn giản".

Tuy nhiên, cách phản ứng thờ ơ cũng khiến Olise nhiều lần vấp tranh cãi. Ngày 21/4, anh gây tranh luận trong lúc ăn mừng chức vô địch Bundesliga cùng đồng đội. Trong khi các cầu thủ Bayern đều mặc trang phục đặc biệt để mừng ngôi vương, Olise là trường hợp cá biệt khi vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu sân nhà. Sau đó, anh cũng không tham gia chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội.

Tính đến hiện tại, Olise đang là chân kiến tạo số một của giải đấu với tổng cộng 5 pha kiến tạo trong màu áo đội tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Ở vòng 31 Bundesliga hôm 25/4, Bayern thắng 4-3 đầy kịch tính trước Mainz. Dù góp công vào chiến thắng kịch tính, Olise lại không tỏ ra quá phấn khích sau khi trận đấu khép lại. Khi đồng đội Musiala giơ điện thoại lên selfie, Olise lại phản ứng khá lạnh lùng, giơ ngón tay giữa lên tạo dáng. Khoảnh khắc sau đó lan truyền, gây ra nhiều bàn tán.

Dù vậy, tình huống này không mang ý nghĩa tiêu cực khi Musiala tiếp nhận phản ứng của đàn anh rất vui vẻ, dường như đã quen với tính cách của Olise.

Olise (24 tuổi), sinh ra và lớn lên tại Anh nhưng chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp tại World Cup. Anh là nhân tố quan trọng giúp Les Bleus đánh bại các đối thủ.

Sau mùa giải bùng nổ cùng Bayern Munich với 22 bàn và 31 kiến tạo, Olise mang phong độ ấy lên tuyển Pháp. Anh đã có 5 kiến tạo tại World Cup, trong đó có cú đúp kiến tạo trước Thụy Điển, góp phần đưa Les Bleus vào vòng 16 đội.

Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, Olise còn khiến người hâm mộ chú ý bởi phong cách cá nhân rất riêng. Khác với phần lớn các ngôi sao bóng đá hiện nay, cầu thủ 24 tuổi không bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng tài trợ giày thi đấu nào.