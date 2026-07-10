Định chạy khỏi sân ăn mừng, cầu thủ Pháp bị đồng đội đẩy ra

Tưởng chỉ là màn trêu đùa, nhưng việc Michael Olise bị đồng đội kéo lại lúc ăn mừng bàn thắng của tuyển Pháp nhằm tránh một rủi ro khi trận đấu vẫn đang diễn ra.

Michael Olise bị đồng đội ngăn không cho chạy khỏi sân ăn mừng bàn thắng của Dembele.

Rạng sáng 10/7, tuyển Pháp đánh bại Morocco để tiến vào bán kết World Cup 2026.

Khoảnh khắc Ousmane Dembele ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho "Les Bleus", các cổ động viên tinh ý phát hiện cảnh Michael Olise chạy tới đường biên hòa vào màn ăn mừng thì bị chính một đồng đội, thủ môn dự bị Brice Samba, chặn lại và đẩy trở về sân.

Theo The Sun, nguyên nhân đến từ việc Samba nghĩ rằng điều đó có thể tạo lợi thế cho Morocco. Nhiều cầu thủ và người hâm mộ vẫn nghĩ rằng để trận đấu được bắt đầu lại sau bàn thắng, tất cả cầu thủ - ngoại trừ người thực hiện quả giao bóng - đều phải đứng trong phần sân của đội mình.

Điều đó đồng nghĩa trong trường hợp vừa rồi, nếu toàn bộ cầu thủ Pháp đều chạy ra ngoài sân để ăn mừng, Morocco có thể thực hiện giao bóng ngay lập tức và dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống.

Một tình huống tương tự từng xảy ra ở chung kết World Cup 2022, khi Dayot Upamecano bị Theo Hernandez đẩy trở lại sân vì cùng lý do.

Theo Hernandez ngăn Dayot Upamecano chạy khỏi sân ăn mừng trong trận chung kết World Cup 2022.

Tuy nhiên theo Talksport, FIFA không có quy định cho phép một đội giao bóng khi đối thủ đều đã rời khỏi sân. Theo luật, trận đấu chỉ được bắt đầu trở lại khi tất cả cầu thủ hai đội đều ở trên phần sân của mình, trừ người giao bóng (ở vòng tròn giữa sân).

Ở World Cup 2018, Panama cũng từng tìm cách tận dụng khoảnh khắc các cầu thủ Anh rời sân để ăn mừng bằng một pha giao bóng chớp nhoáng. Thế nhưng, trọng tài đã can thiệp kịp thời, buộc họ phải chờ tuyển Anh trở lại sân trước khi cho bóng lăn.

Vì vậy, Michael Olise không cần phải ở lại trong sân mà vẫn có thể chạy ra ăn mừng cùng đồng đội. Tuy nhiên, suy nghĩ cẩn thận này của Samba cũng đáng nhận lời khen và cho thấy sự tỉnh táo của anh trước niềm vui, sự phấn khích của đồng đội.