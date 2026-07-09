Phe vé hét giá 8 triệu USD trận tứ kết Anh - Na Uy

Giới đầu cơ đang đẩy giá vé lên mức kỷ lục nhằm trục lợi từ nhu cầu tăng vọt trước trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy, diễn ra vào ngày 12/7 tại Miami (Mỹ).

Fan tuyển Anh đang lùng sục vé xem trận tứ kết giữa "Tam Sư" và Na Uy. Ảnh: Vincent Carchietta-Imagn Images/Reuters.

Tình trạng đầu cơ trên nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA đạt đến đỉnh điểm vào sáng 6/7, khi người hâm mộ đổ xô truy cập ngay sau chiến thắng nghẹt thở của tuyển Anh ở vòng 1/8 trên sân Azteca.

Trận đấu tại Miami đã bán hết vé, song thị trường bán lại chính thức vẫn còn một số lượng giới hạn khi giới phe vé tìm cách kiếm lời từ sức nóng của cuộc đối đầu. Trong đó, ít nhất một vé hạng 1 được rao với giá hơn 8 triệu USD (khoảng 210 tỷ đồng ).

Tấm vé rẻ nhất có trên cổng bán lại của FIFA khi Telegraph Sport truy cập có giá 1.955 USD (khoảng 51 triệu đồng) cho hạng 2.

Nhìn chung, mức giá cao nhất hiện nay đã vượt mọi trận đấu khác tại World Cup 2026. Vé hạng 1 được rao từ 3.214 USD đến 8,05 triệu USD (84 triệu đồng - 210 tỷ đồng ); vé hạng 2 lên tới 103.500 USD ( 2,7 tỷ đồng ); còn vé hạng 3 dao động từ 2.875 USD đến 57.500 USD (75,7 triệu đồng - 1,5 tỷ đồng ).

Đám đông người hâm mộ Anh ăn mừng khi đội tuyển đánh bại CHDC Congo hôm 2/7. Ảnh: Reuters.

Những mức giá "trên trời" này được cho là động thái thăm dò của giới đầu cơ nhằm kiểm tra xem thị trường Mỹ sẵn sàng chi bao nhiêu. Tuy nhiên, diễn biến từ đầu giải cho thấy người hâm mộ thực sự chấp nhận bỏ ra số tiền chưa từng có. Theo trang theo dõi giá vé TicketData, đến cuối vòng bảng, mức giá thấp nhất trung bình của vé các trận sắp diễn ra trên thị trường thứ cấp đã lên tới 1.200 bảng Anh (hơn 42 triệu đồng).

Trước đó, công ty dịch vụ cao cấp Knightsbridge Circle từng bán thành công gói trải nghiệm trị giá 3 triệu bảng Anh ( 105 tỷ đồng ), bao gồm 6 ghế hàng đầu ở khu vực giữa sân trong trận chung kết World Cup cùng quyền xuống sân tham dự lễ trao cúp. Gói này được bán hết chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Trong khi đó, khoảng 4.000 cổ động viên Anh mua vé qua suất phân bổ chính thức của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) từ tháng 1 hiện phải chi thêm khoảng 250 bảng Anh (8,7 triệu đồng) cho vé máy bay từ Mexico City đến Miami. Khi vé được mở bán lần đầu, họ chỉ phải trả từ 510 đến 1.080 bảng Anh (gần 18 triệu đồng - 38 triệu đồng) mỗi vé.

Đội tuyển Anh giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Mexico ở vòng 1/8 vào rạng sáng thứ 6/7. Trong khi đó, Na Uy gây địa chấn khi đánh bại Brazil 2-1 tại New Jersey. Hai đội sẽ chạm trán nhau lúc 4h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) trên sân Miami.