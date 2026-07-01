Tuyển Anh kiêng chuyện chăn gối ở World Cup?

Dù kiêng quan hệ là quan niệm tồn tại lâu trong thể thao, các chuyên gia cho rằng lợi ích thực tế gần như không đáng kể và chưa có bằng chứng rõ ràng trong việc cải thiện phong độ.

Jude Bellingham khóa môi bạn gái Ashlyn Castro trên khán đài một trận đấu.

Tối 1/7, tuyển Anh sẽ đối đầu với CHDC Congo ở vòng knock-out, trong trận đấu được xem là thử thách lớn nhất của "Tam Sư" từ đầu giải.

Giữa sự mong đợi của người hâm mộ quê nhà, công tác chuẩn bị của thầy trò HLV Thomas Tuchel cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm. Ngoài những bài khởi động hay giãn cơ trong khu tập luyện, một câu hỏi cũng được đặt ra: liệu quá trình chuẩn bị nghiêm ngặt này có nên bao gồm cả việc kiêng quan hệ tình dục?

Nghe có vẻ giống một lời đồn, nhưng không ít ngôi sao thể thao như Mike Tyson hay Amir Khan từng thừa nhận họ tránh quan hệ tình dục trước các trận đấu quan trọng, theo Metro.

Điều này cũng không chỉ xuất hiện trong quyền Anh. Chủ sở hữu đội bóng rổ New York Knicks, James Dolan, từng khuyên các cầu thủ NBA tránh quan hệ trong hành trình chinh phục chức vô địch - điều mà đội bóng sau đó đã làm được lần đầu tiên sau 53 năm vào tháng 6 vừa qua.

Hiện chưa rõ quy định này có áp dụng với tuyển Anh hay không, nhất là khi HLV Thomas Tuchel đã hủy lệnh cấm người thân của cầu thủ đến khách sạn đội tuyển trong thời gian giải đấu diễn ra.

Kiêng quan hệ có giúp cải thiện thành tích thể thao?

Với các vận động viên nam, quan niệm kiêng quan hệ xuất phát từ niềm tin rằng điều này giúp tăng nồng độ testosterone, từ đó mang lại lợi thế về thể chất. Nhưng đáng tiếc, điều đó không thực sự đúng.

"Quan niệm cho rằng kiêng quan hệ sẽ giúp 'tích trữ' testosterone thực tế không có nhiều cơ sở", bác sĩ Ben Davis, chuyên gia sức khỏe nam giới và y học tình dục tại phòng khám Central Health London (Anh), nhận xét.

Tuyển Anh được nhiều người hâm mộ kỳ vọng trước trận gặp CHDC Congo.

Ông cho rằng quan điểm này chủ yếu bắt nguồn từ một nghiên cứu nhỏ năm 2003, trong đó một số ít nam giới ghi nhận mức testosterone tăng nhẹ sau 7 ngày kiêng quan hệ, nhưng không có thay đổi đáng kể trong những ngày trước đó, cũng không có bằng chứng cho thấy lợi ích kéo dài sau mốc 7 ngày.

"Điều này thường bị diễn giải quá mức trên mạng, thành những tuyên bố mạnh hơn nhiều so với dữ liệu thực tế", bác sĩ Davis nói thêm.

Nói đơn giản, việc không quan hệ gần như không giúp cải thiện màn trình diễn trên sân.

"Nó không mang lại lợi ích thực tế nào. Đó thiên về yếu tố văn hóa hơn và nhiều huấn luyện viên đã nói điều này suốt nhiều năm, nhưng nó giống truyền thuyết hơn là sự thật y khoa", bác sĩ Jeff Foster, chuyên gia sức khỏe nam giới tại Anh, cho biết.

Quan trọng là tính kỷ luật

Nếu kiêng quan hệ trước một sự kiện thể thao lớn, bác sĩ Davis cho rằng điều này liên quan nhiều hơn tới trạng thái tập trung và mức độ hưng phấn tinh thần.

"Đây mới là điểm thật sự thú vị trong thể thao đỉnh cao. Cortisol, dopamine (hormone tạo hưng phấn) và noradrenaline (hormone giúp cơ thể chuẩn bị cho phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy) đều chịu tác động khi không có hoạt động tình dục. Một số vận động viên thi đấu tốt hơn khi duy trì trạng thái hưng phấn và động lực cao, vì vậy việc kiêng vài ngày có thể giúp giữ lợi thế đó", ông nói.

Theo bác sĩ, việc kiêng quan hệ không giúp ích quá nhiều hay mang tính quyết định đối với vận động viên trước trận đấu mà là giấc ngủ, cường độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng và kiểm soát căng thẳng.

Điều các cầu thủ có thể không nên làm là quan hệ chỉ vài giờ trước trận đấu lớn.

"Sự thay đổi hormone thực sự xảy ra quanh chính hành vi tình dục: prolactin tăng lên, còn dopamine giảm sau khi xuất tinh, đó là lý do nhiều người thường cảm thấy buồn ngủ và thỏa mãn sau đó. Đó là phản ứng hormone có thật nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, liên quan tới trạng thái hồi phục sau cực khoái chứ không phải testosterone, và nó sẽ biến mất sau vài giờ", bác sĩ Davis giải thích.

Cả hai bác sĩ đều đồng ý rằng những yếu tố thực sự quan trọng đối với thành tích thể thao là giấc ngủ, cường độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng và kiểm soát căng thẳng.

"Những yếu tố này vượt xa bất cứ điều gì liên quan tới tình dục", bác sĩ Davis nhấn mạnh. Và việc HLV Thomas Tuchel không cho người thân ở lại khách sạn đội tuyển có thể đơn giản chỉ vì ông muốn các cầu thủ ngủ đủ giấc.

Bên cạnh đó, bác sĩ Foster cho rằng tình dục vốn có lợi cho sức khỏe. "Nó giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn, từ đó hỗ trợ quá trình hồi phục giữa các trận đấu. Nếu quan hệ hơn 21 lần mỗi tháng, nó còn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Nhưng điều nó không thể giúp bạn làm là sút bóng hay chạy nhanh hơn", ông nói.