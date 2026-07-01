FIFA lại sắp 'muối mặt' ở trận Anh - CHDC Congo?

Trước trận đối đầu của tuyển Anh và CHDC Congo, hàng nghìn vé vẫn chưa được bán hết, làm dấy lên lo ngại về cảnh khán đài trống tái diễn tại World Cup 2026.

Ghế trống là cảnh tượng thường thấy tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Tính đến sáng 29/6, gần 600 vé xem trận Anh - CHDC Congo, diễn ra hôm 1/7 tại sân Mercedes-Benz (Mỹ) có sức chứa 67.382 chỗ ngồi, vẫn chưa có người mua. Ngoài ra, gần 3.000 vé khác cũng đang được rao bán lại trên nền tảng chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), theo The Telegraph.

Trong đợt mở bán cuối cùng, vẫn còn 123 vé hạng 1 có giá 885 USD (hơn 23 triệu đồng) và 461 vé hạng 2 giá 770 USD (hơn 20 triệu đồng). Bên cạnh đó, 2.909 vé được rao bán lại với giá dao động từ 747,50 USD (19,6 triệu đồng) đến tận 138.000 USD ( 3,6 tỷ đồng ). Con số trên chưa tính lượng vé xuất hiện trên các nền tảng không chính thức như SeatGeek hay Vivid Seats.

Hôm 30/6, giá vé bán lại trận đấu này đã giảm tới 69%, xuống còn khoảng 598 USD (15,7 triệu đồng). Theo MSN, các CĐV Anh đánh giá cao bầu không khí tại Mỹ, nhưng cho rằng giá vé vòng knock-out cùng chi phí đi lại quá đắt đỏ, khiến nhiều người khó kéo dài hành trình theo chân đội tuyển.

Việc các trận đấu vòng knock-out World Cup có lượng vé còn dư nhiều hơn vòng bảng không phải điều quá bất thường, bởi người hâm mộ khó xác định trước đội tuyển nào sẽ góp mặt ở từng cặp đấu. Tuy nhiên, mức giá vé đắt đỏ chắc chắn sẽ khiến việc lấp đầy sân Mercedes-Benz vào ngày 1/7 trở nên khó khăn hơn nhiều.

Ba trận vòng bảng của tuyển Anh gặp Croatia, Ghana và Panama đều được FIFA xếp vào diện “cháy vé” hoặc gần kín chỗ, dù số liệu chính thức dựa trên lượng vé bán ra chứ không phản ánh số khán giả thực tế có mặt.

Số liệu khán giả mà FIFA công bố trận Hàn Quốc - Cộng hòa Séc dường như trái ngược với số lượng lớn ghế trống trong sân vận động. Ảnh: Reuters.

Nguy cơ xuất hiện nhiều ghế trống tại World Cup đã bộc lộ từ rất sớm, ngay ở loạt trận mở màn, khi các khán đài xuất hiện nhiều khoảng trống lớn chỉ ở trận thứ hai của giải.

Ví dụ, sân Estadio Akron tại Guadalajara trông không hề kín chỗ trong trận Hàn Quốc thắng CH Czech 2-1 - giữa lúc giải đấu bị bao trùm bởi tranh cãi về giá vé quá cao.

Dù sức chứa sân là 45.664 chỗ và lượng khán giả công bố lên tới 44.985 người, nhiều khoảng ghế đỏ trống vẫn xuất hiện rõ ràng, đặc biệt ở khu vực VIP sát sân tại khán đài phía đông. Các khu vực này được cho là có mức giá từ 400 USD (10,5 triệu đồng) cho vé phổ thông đến 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) cho gói dịch vụ doanh nghiệp.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng có mặt tại trận đấu. Con số khán giả được công bố cho thấy gần như toàn bộ vé đã được bán, nhưng nhiều khả năng chúng nằm trong tay các cá nhân hoặc phe vé không thể bán lại trên các nền tảng giao dịch.

Sau đó, người phát ngôn FIFA giải thích: "Số liệu khán giả chính thức phản ánh lượng vé được quét và số người có mặt trong khuôn viên sân vận động, chứ không dựa trên đánh giá bằng mắt thường về số ghế có người ngồi ở từng thời điểm của trận đấu. FIFA phối hợp chặt chẽ với ban quản lý sân và bộ phận bán vé để đảm bảo tất cả dữ liệu công bố đều được xác minh".

Người phát ngôn cũng lưu ý rằng trong trận đấu tại Guadalajara hôm đó, nhiều khán giả có vé được ghi nhận đứng ở các khu vực hành lang thay vì ngồi tại vị trí được chỉ định.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là nhân vật trung tâm trong vụ tranh cãi về vé World Cup. Ảnh: Shutterstock.

Trận đấu này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau buổi họp báo trước giải của chủ tịch Gianni Infantino, khi ông tuyên bố: "Tính đến hôm nay, chúng tôi đã bán hơn 6 triệu vé. Nhu cầu là chưa từng có, không chỉ cao hơn một chút mà gấp hơn 10 lần".

Giá vé World Cup từng gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông Infantino sau khi xuất hiện thông tin giá vé có thể lên tới 8.680 USD (228 triệu đồng). FIFA sau đó phải tìm cách xoa dịu làn sóng phản đối từ các hội cổ động viên bằng việc tung ra số lượng rất hạn chế vé giá 60 USD (1,5 triệu đồng) để các liên đoàn quốc gia phân phối cho những người hâm mộ trung thành nhất.

Ngoài ra, chi phí còn tăng cao hơn khi FIFA áp dụng mô hình định giá động, khiến giá vé cao nhất cho trận chung kết từng vọt lên tới 10.990 USD (gần 290 triệu đồng). Điều này dẫn tới đơn khiếu nại chính thức gửi lên Ủy ban châu Âu, đồng thời các tổng chưởng lý bang New York và New Jersey cũng mở cuộc điều tra với cáo buộc FIFA "thổi giá nhân tạo" và "gây hiểu nhầm cho người hâm mộ".

Kế hoạch điều tra bao gồm khả năng yêu cầu FIFA cung cấp tài liệu liên quan. Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nói ông "sẽ không bỏ tiền" để mua những tấm vé với mức giá như vậy. Về phần mình, FIFA bảo vệ chính sách này khi cho rằng mức giá phù hợp với các sự kiện thể thao lớn tại Bắc Mỹ và doanh thu thuần sẽ được tái đầu tư cho sự phát triển bóng đá toàn cầu.