Quản lý Nhật nói một câu 'cưa đổ' cô gái Việt hơn mình 8 tuổi

Từng không mấy để tâm vì thấy Hikaru kém nhiều tuổi, lại không phải "gu", Thái Châu dần bị sự chân thành cùng tình cảm của anh chinh phục.

Thái Châu và Hikaru hiện có tổ ấm hạnh phúc tại Nhật, có con gái đầu lòng.

Năm 2019, Thái Châu (sinh năm 1991, quê Nghệ An) sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh. Khi đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là sang nước ngoài làm việc, tích góp một chút vốn liếng để về quê lo cho con trai nhỏ sau một lần đổ vỡ tình cảm.

Châu chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và thậm chí kết hôn với một chàng trai Nhật Bản. Tuy nhiên, định mệnh đưa cô gặp gỡ Hikaru (sinh năm 1999). Tình yêu, sự chân thành của chàng trai Nhật dần chinh phục cô gái Việt, đưa hai người về chung một nhà.

"Sau khi kết hôn, tôi càng cảm thấy mình đã gặp đúng người. Khi hai tâm hồn đồng điệu, tuổi tác, quốc tịch hay những khác biệt khác không còn quan trọng", Châu nói với Tri Thức - Znews.

"Em thật lòng thương chị"

Lần đầu Thái Châu gặp Hikaru là khi anh vừa tốt nghiệp đại học, vào công ty thực phẩm nơi cô đang làm để nhận vị trí quản lý. Tuy nhiên vì khác bộ phận, cô không có ấn tượng gì nhiều về anh.

Sau một thời gian, Hikaru được điều chuyển đến bộ phận của Châu, cả hai bắt đầu có nhiều cơ hội trò chuyện hơn. Tuy nhiên trong mắt cô gái Việt, đối phương vẫn chỉ đơn thuần là cấp trên, thậm chí vì anh nhỏ hơn 8 tuổi, cô xem anh như một cậu em trai.

"Tôi còn từng 'đẩy thuyền' anh với một số đồng nghiệp nữ tầm tuổi anh nữa. Nhưng khi đó, anh không có phản ứng gì nhiều", Châu kể, không hề nhận ra người "cậu em" để ý là mình.

Sau đó, Hikaru bắt đầu "tấn công", chủ động giúp đỡ Châu trong công việc. Anh xin số liên lạc rồi lấy cớ muốn chỉ cô tiếng Nhật để nhắn tin gần như mỗi ngày. Thậm chí có hôm, nam quản lý nói bị lỡ chuyến tàu, nhờ cô ra ga đón.

Thái Châu và Hikaru gặp gỡ ở chỗ làm và tiến đến hẹn hò.

Dần dần, Châu để tâm nhiều hơn đến chàng trai sinh năm 1999, nhưng lại là sự... thương cảm. Vì thấy anh gần như chỉ mặc một kiểu quần áo đi làm mỗi ngày, giản dị, không màu mè, cô tưởng anh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần anh nhờ vả, cô đều nhiệt tình hỗ trợ.

"Cũng có lúc, tôi ngờ ngợ anh có tình cảm với mình, nhưng rồi tự gạt đi vì nghĩ khoảng cách tuổi tác như vậy thì chắc không thể nào", Châu nói. Về sau khi đến chơi nhà, cô mới biết gia cảnh anh khá giả, chỉ là anh không muốn tốn thời gian chọn đồ mặc nên mua nhiều chiếc giống nhau.

3 tháng sau, Hikaru chính thức tỏ tình Thái Châu. Đến lúc đó, chàng trai Nhật mới biết tuổi thật của "crush", thay vì chỉ khoảng 25 tuổi như anh nghĩ. Dù bất ngờ, anh vẫn kiên định với tình cảm của mình. Trong khi đó, Thái Châu phân vân rất nhiều. Cô nghĩ ở Việt Nam, chuyện tình hơn nhiều tuổi đã không phổ biến, sợ cả hai khó đi được lâu dài.

"Với em, tuổi tác không quan trọng. Em thật lòng thương chị", Hikaru trấn an Châu.

Tổ ấm viên mãn

Thừa nhận ông xã từng không phải "gu" mình, Châu bày tỏ điều khiến cô bị chinh phục là sự chân thành của đối phương.

Có lần, Hikaru thấy Châu nói chuyện với một đồng nghiệp nam nên ghen, cho rằng cô vẫn chưa tin tưởng tình cảm của mình. Anh khóc, nói với cô: "Hãy cho anh 2 năm để chứng minh tình cảm của anh".

"Có lẽ đó là khoảnh khắc khiến tôi tin rằng anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này", Châu kể.

Khi xác định hẹn hò, Châu và Hikaru thời gian đầu phải giữ kín chuyện tình cảm bởi quy định của công ty không cho phép. Có lần cả hai "lén lút" đi hẹn hò phải canh hôm tàu vắng để không gặp đồng nghiệp, muốn đi làm về chung cũng phải chờ đồng nghiệp ra về trước. Cặp đôi giữ thói quen mỗi ngày cũng đạp xe đi làm về trên chiếc xe đạp cọc cạch của Châu.

Cặp đôi chuẩn bị đón con trai Châu ở Việt Nam sang đoàn tụ.

Cứ như vậy một thời gian, Hikraru chính thức ngỏ lời cầu hôn cô gái Việt. Vì đúng đợt dịch Covid-19, lại ít bạn bè, cả hai chỉ đăng ký kết hôn. Tuy nhiên bố mẹ chồng vẫn chuẩn bị quà cưới đầy đủ và một số tiền làm vốn cho cặp đôi, hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ tại Nhật.

Sau khi về chung một nhà, Thái Châu càng cảm thấy may mắn khi đã chọn đúng người. Ông xã cô vui vẻ, hài hước, luôn chủ động chia sẻ việc nhà, mọi khoản tài chính cũng đưa vợ quản lý.

"Điều tôi trân trọng nhất là anh luôn tôn trọng tôi, tôn trọng những quyết định của tôi và luôn khiến tôi cảm thấy yên tâm khi ở bên", Châu chia sẻ.

Hiện, cặp vợ chồng đã có một bé gái tên Haru, năm nay 2 tuổi. Thái Châu cũng đã nghỉ việc và dành thời gian làm nội trợ, vun vén gia đình. Sắp tới, gia đình cũng có kế hoạch đón con trai Châu ở Việt Nam qua sinh sống.

"Giờ chúng tôi chỉ mong các con lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, bình an và cả gia đình có thật nhiều thời gian đồng hành cùng nhau", cô bày tỏ.