Tiếng chào 'Thưa nội' trong căn phòng vắng ông gây xúc động

Chưa thể quen với việc ông ra đi, Thanh Trúc và các anh chị em vẫn buột miệng: "Thưa ông nội, con mới tới" rồi rơi vào hụt hẫng.

Ông nội qua đời, các cháu vẫn vô thức chào khi đến nhà Sau khi ông Trương Văn Nghiệm (TP.HCM) qua đời, các cháu ông khi đến nhà vẫn quen miệng chào, ghé vào phòng ông. Cảnh tượng khiến nhiều người xúc động khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Con chào ông nội", "Thưa nội con mới tới", "Thưa nội con mới đi học về".

Từng người cháu lần lượt mở cửa ghé vào phòng, cất tiếng chào ông nội, nhưng rồi tất cả nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc nằm trên chiếc giường nhỏ không còn nữa. Có người thở dài, có người sững lại mất vài giây hay thốt lên: "Buồn quá, phòng này giờ hết có ai rồi".

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với 2 triệu lượt xem hôm 17/7, cảnh tượng khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Trúc (TP.HCM) - người đăng tải đoạn video - cho biết hình ảnh được ghi lại vài ngày sau khi ông nội cô - ông Trương Văn Nghiệm - qua đời ở tuổi 86, hôm 5/7. Những người xuất hiện trong clip đều là cháu nội ông.

"Hiện, chúng tôi vẫn chưa thể quen với việc vắng bóng ông trong nhà. Tình yêu thương dành cho ông vẫn còn rất đầy, và nỗi nhớ cũng còn rất nhiều. Mỗi lần về nhà nội, mọi người vẫn có cảm giác như ông chỉ đang đi đâu đó, rồi sẽ lại trở về", Trúc chia sẻ.

Ông Nghiệm là chỗ dựa tinh thần cho con cháu trong nhà.

Vợ chồng ông Nghiệm có 6 người con trai, đều đã lập gia đình và có tổng cộng 10 cháu nội. Dù người sống chung, người sống riêng, gần như ngày nào các cháu cũng dành thời gian ghé qua chào hỏi, chăm sóc ông bà.

Từ khi còn nhỏ, mỗi lần về nhà nội chơi, Thanh Trúc và các anh chị em cũng đều được dạy chào: "Thưa nội con mới tới", về lại thưa: "Thưa nội, con về". Điều đó đã trở thành thói quen rất lâu trong gia đình, không chỉ là phép lịch sự đơn thuần mà là một phần rất tự nhiên trong tình cảm của các cháu dành cho ông.

Sự ra đi của ông nội để lại mất mát lớn cho Thanh Trúc và gia đình.

Bởi vậy sau khi ông qua đời, các con cháu vẫn vô thức bước vào nhà và cất tiếng chào như bao năm qua. "Đó là điều chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải dừng lại", Trúc nói.

Thanh Trúc chia sẻ thêm cô là đứa cháu nội đầu tiên của gia đình. Từ nhỏ, cô nhận được rất nhiều sự yêu thương và quan tâm từ ông. Vì vậy, sự ra đi của ông nội để lại khoảng trống rất lớn.

Với cô cháu gái, ông nội là người hiền lành, sống tình cảm và luôn đặt gia đình lên trên hết, thương con cháu bằng những điều rất bình dị. Ông cũng là chỗ dựa của cả nhà, là người các thành viên luôn tìm đến mỗi khi cần lời khuyên hay sự giúp đỡ.

Giờ, khi ông không còn nữa, điều khiến phận con cháu như Trúc nhớ nhất không chỉ là những lời dạy hay những việc ông đã làm, mà chính là sự hiện diện của ông trong ngôi nhà.

"Có những người dường như luôn ở đó như điều hiển nhiên, quen thuộc, đến lúc họ đi rồi mới nhận ra, khoảng trống họ để lại là điều không gì có thể lấp đầy", cô bày tỏ.