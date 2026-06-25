Vừa làm ca đêm về, thanh niên tức tốc lao sang nhà hàng xóm chữa cháy

Ngay khi nghe tiếng hô hoán báo cháy, Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh) chạy vào nhà lấy bình cứu hỏa, cùng một người khác chạy sang nhà hàng xóm giúp dập lửa.

Trọng Sơn nhanh chóng cầm bình cứu hỏa ở nhà sang giúp hàng xóm chữa cháy. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền video ghi lại phản xạ nhanh nhạy của một thanh niên khi phát hiện nhà hàng xóm xảy ra hỏa hoạn. Theo hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh, chàng trai vừa chạy xe máy về tới cửa nhà thì nghe tiếng hô "cháy, cháy". Sau khi xác định ngọn lửa xuất phát từ nhà hàng xóm, anh nhanh chóng chạy vào nhà lấy bình xịt chữa cháy, chạy sang hỗ trợ.

Dưới video, hành động nhanh chóng của thanh niên nhận nhiều bình luận tán dương của dân mạng. Đoạn video ghi lại cảnh tượng hiện cũng hút gần 200.000 lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Trọng Sơn (sinh năm 2004, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận anh là người xuất hiện trong video lan truyền. Anh cho biết sự việc xảy ra ngày 23/3, song hiện mới bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trọng Sơn nhận nhiều lời khen vì hành động nhanh nhẹn. Ảnh: NVCC.

"Hôm đó tôi đi làm ca đêm, vừa về đến nhà vào khoảng 8h thì nghe hô hoán cháy. Hóa ra một anh trong xóm phát hiện ở khu vực tầng 2 của nhà bà Nhường, hàng xóm đối diện nhà tôi, xảy ra hỏa hoạn", Sơn kể.

Chàng trai sinh năm 2004 nhớ lại khi ngọn lửa bùng phát trên tầng 2, bà Nhường đang ở nhà song không phát giác vì mải may quần áo dưới tầng 1. Đến khi Sơn và một người khác chạy sang, bà mới hoảng hốt cùng tìm cách dập lửa.

Theo Sơn quan sát, vụ cháy xảy ra do chập điện. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào ga giường và chuẩn bị lan tới tủ quần áo gia đình. May mắn nhờ Sơn sử dụng bình cứu hỏa, ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, điện được ngắt.

"Lúc đó nhà vệ sinh ở xa, lại không có vòi xả nước trực tiếp để dập nên ngọn lửa cháy khá nhanh. Cũng may tình huống được kiểm soát sớm và không có thiệt hại gì nghiêm trọng", anh nói.

Trọng Sơn cho biết bố anh là tài xế chạy xe, luôn quan tâm vấn đề phòng cháy chữa cháy. Trước sự cố của nhà bà Nhường không lâu, ông cũng là người mua hai bình cứu hỏa, một để tại nhà và một để trên xe, phòng trường hợp bất trắc.

"Không ngờ sau đó, bình cứu hỏa nhanh chóng phát huy tác dụng. Gia đình tôi cũng rất vui khi có thể hỗ trợ hàng xóm", Sơn bày tỏ.