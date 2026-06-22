Công an vào cuộc vụ chủ quán hải sản xịt nước vào mặt cụ bà bán rau

Sự việc cụ bà bán rau tại chợ Xuân Hòa (Phú Thọ) bị một người phụ nữ dùng vòi xịt nước áp lực cao tấn công gây bị thương, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc.

Cụ bà bán rau chảy máu ở vùng mắt sau khi bị xịt nước vào mặt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 22/6, đại diện UBND phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) cho biết địa phương đã nắm được thông tin liên quan vụ xô xát xảy ra tại khu vực chợ Xuân Hòa sáng cùng ngày.

Hiện, lực lượng công an phường và ban quản lý chợ đang nhanh chóng tiến hành làm việc với các bên liên quan để xác minh, xử lý vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh lời qua tiếng lại xảy ra giữa một cụ bà và một người phụ nữ kinh doanh hải sản ở chợ. Theo người dân xung quanh chứng kiến, cụ bà ngồi ở trên vỉa hè bán rau, đối diện cửa hàng bán hải sản của người phụ nữ.

Cụ bà bán rau chảy máu ở vùng mắt sau khi bị xịt nước vào mặt.

Tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý cho cụ bà ngồi bán ở khu vực này, dẫn tới mâu thuẫn, cãi vã.

Theo video được người dân ghi lại, người phụ nữ đã sử dụng vòi xịt nước loại áp lực cao xịt trực diện vào người cụ bà. Tia nước mạnh trúng vào mặt khiến nạn nhân bị thương, chảy máu ở vùng mắt.

Khi được chia sẻ, sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Không ít người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của chủ cửa hàng hải sản cũng như tình trạng thương tích của cụ bà bán rau.

Số khác cho rằng hành vi của người phụ nữ cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.