Lời khai kỳ lạ vụ cô gái nhảy bungee tử vong vì quên móc dây an toàn

Những lời khai bất nhất của 3 hướng dẫn viên đang làm dấy thêm tranh cãi quanh vụ cô gái 21 tuổi rơi tử vong khi tham gia trò mạo hiểm ở Brazil.

Maicon Fernandes Cintra (42 tuổi), Vitor de Freitas Goncalves (27 tuổi) và Luis Felipe Feliciano Egoroff (32 tuổi) đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến cái chết của Maria Eduarda Rodrigues de Freitas - cô gái rơi từ độ cao khoảng 40 m trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra sáng 13/6 tại cầu Skeleton ở Limeira, bang Sao Paulo, Brazil.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng, Maria được hai nhân viên bế theo tư thế superman rồi ném khỏi mép cầu giữa tiếng la hét hoảng loạn của những người chứng kiến: "Dây đâu, dây đâu!".

Cô bị đa chấn thương nghiêm trọng và được lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế xác nhận tử vong tại hiện trường. Tuy nhiên, một nữ y tá ngoài ca trực có mặt tại địa điểm này, người chạy xuống sơ cứu nạn nhân, cho biết Maria vẫn còn sống trong thời gian ngắn sau cú rơi với "mạch rất yếu".

Hiện Cintra, Egoroff và Goncalves - đang bị tạm giam - đối mặt với cáo buộc ngộ sát với lỗi cố ý gián tiếp - tương đương hành vi xem nhẹ nguy cơ gây chết người, theo News.com.au.

Ba người này bị cho là đã thay quần áo rồi chạy về khu vực rừng cây gần đó, trước khi bị bắt không lâu sau ở khu vực đường mòn Ponte do Esqueleto với sự hỗ trợ của trực thăng cảnh sát.

Cintra, Egoroff và Goncalves bị cảnh sát bắt giữ sau vụ việc. Ảnh: G1.

Trong lời khai với cảnh sát Brazil được đài EPTV công bố hôm 17/6, cả ba đều không thể giải thích vì sao xảy ra sai sót nghiêm trọng. Cintra và Egoroff thừa nhận họ chịu trách nhiệm lắp dây an toàn, nhưng cả hai nói không nhớ cụ thể việc phân chia nhiệm vụ.

Khi điều tra viên hỏi liệu có bước kiểm tra cuối cùng để xác nhận dây đã được gắn hay không, Cintra trả lời: "Chúng tôi cũng không hiểu nổi vì nó quá dễ thấy. Dây nằm ngay trước ngực, rất khó hiểu vì sao chúng tôi lại không nhìn thấy. Có ba người tham gia vận hành gồm tôi, Felipe và Vitor. Tôi thực sự không thể hiểu nổi thời điểm nào chúng tôi bỏ sót việc dây chưa được buộc".

Khi được hỏi lúc nào nhận ra chuyện bất thường, Cintra nói: "Phản ứng của mọi người. Tôi chưa xem lại video, nhưng tôi nghĩ lúc đó gương mặt và phản ứng của tôi hoàn toàn là sự bàng hoàng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra".

Trong khi đó, Egoroff khai rằng bản thân không nhớ ai là người chịu trách nhiệm gắn dây an toàn: "Hoặc là tôi hoặc Cintra làm việc đó. Sau đó mọi thứ trong đầu tôi gần như trống rỗng... Tôi không nhớ nữa".

Vụ tai nạn thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Khi điều tra viên hỏi có nghe ai hét "Dây đâu!" hay không, Egoroff đáp: "Xung quanh rất đông người, ai cũng nói chuyện, nhiều người còn hét lên trước khi nhảy. Tôi không nhận ra điều gì bất thường".

Goncalves khai với cảnh sát rằng mình được gọi xuống hỗ trợ nạn nhân sau tai nạn. Người này cũng nói cả nhóm không thể giải thích việc chiếc GoPro Maria dùng để tự quay khoảnh khắc nhảy biến mất.

Các điều tra viên không tìm thấy thiết bị này. Một nhân chứng cáo buộc có người trong đơn vị tổ chức đã tháo camera khỏi thi thể nạn nhân trước khi cảnh sát đến.

"Tôi nhớ cảnh đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy nằm dưới đất là một nhân viên đang tháo GoPro khỏi dây đeo trên thi thể, có vẻ như lo cho thiết bị hoặc muốn che giấu bằng chứng", giáo viên Rafael Goulart nói với EPTV.

Luật sư Rafael Gomes dos Santos - đại diện cho ba bị can - cho biết sẽ đệ đơn yêu cầu hủy lệnh tạm giam. Ông phản đối mạnh mẽ việc quy kết hành vi là cố ý, khẳng định các thân chủ của mình không hề có ý định gây ra cái chết hay chấp nhận nguy cơ đó.

Trước đó, luật sư gọi vụ việc là "tai nạn đau lòng" và cho biết các thân chủ là những người đam mê bộ môn này, chưa từng xảy ra sự cố nghiêm trọng nào trong nhiều năm hoạt động.

Cảnh cô gái nhảy bungee từ độ cao 40 m trong khi chưa cài dây an toàn Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.