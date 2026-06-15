'Sổ tử thần' của HLV Nhật Bản trong trận gặp Hà Lan

Hình ảnh HLV Hajime Moriyasu cầm sổ ghi chú, điều chỉnh chiến thuật giúp tuyển Nhật Bản gỡ hòa Hà Lan được nhiều dân mạng hài hước ví von là cầm "cuốn sổ tử thần".

Rạng sáng 15/6 (giờ Việt Nam) tuyển Nhật Bản đối đầu Hà Lan ở trận ra quân World Cup 2026.

Trong 90 phút, Nhật Bản đã hai lần bị dẫn trước. Các bàn thắng của Virgil van Dijk và Crysencio Summerville giúp Hà Lan liên tục vượt lên, nhưng đại diện châu Á vẫn kiên cường bám đuổi và gỡ hòa bằng 2 bàn thắng của Keito Nakamura và Daichi Kamada.

Đáng chú ý, màn gỡ hòa đầy kịch tính của các "Samurai xanh" còn thổi bùng trở lại meme nổi tiếng gắn liền với HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu, khiến ông trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau trận đấu.

Cụ thể, sau khi Daichi Kamada ghi bàn ở những phút cuối trận, mạng xã hội nhiều nước nhanh chóng tràn ngập các bài đăng đùa rằng vị chiến lược gia 56 tuổi một lần nữa đã dùng "Death Note" (cuốn sổ tử thần) để thay đổi cục diện trận đấu.

Ảnh chế HLV Hajime Moriyasu và cuốn sổ được nhiều dân mạng chia sẻ.

Nhiều người chia sẻ hình ảnh ông Moriyasu cầm sổ bên đường biên ghi chép và hài hước cho rằng ông đã viết tên các cầu thủ Hà Lan vào đó. Một số khác đùa rằng nhà cầm quân Nhật Bản tiếp tục kích hoạt sức mạnh của "Death Note" sau khi những sự thay đổi nhân sự của ông giúp đội bóng lật ngược thế trận.

Thực tế, Death Note là một trong những bộ manga nổi tiếng nhất Nhật Bản, do Tsugumi Ohba và Takeshi Obata sáng tạo. Câu chuyện xoay quanh học sinh thiên tài Light Yagami, người tình cờ nhặt được một cuốn sổ siêu nhiên do thần chết Shinigami đánh rơi xuống thế giới loài người.

Ông Moriyasu thường gắn với hình ảnh cầm cuốn sổ ghi chép trong các trận đấu.

Cuốn sổ sở hữu năng lực đặc biệt: bất kỳ ai có tên được viết vào đó đều sẽ chết, miễn là người viết biết mặt họ. Từ đó, Light sử dụng cuốn sổ để trừng phạt tội phạm và dần bị cuốn vào cuộc đấu trí với lực lượng điều tra.

Bộ truyện nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu và đến nay vẫn là một trong những tác phẩm anime nổi tiếng nhất thế giới.

Meme "Death Note" xuất phát từ danh tiếng của ông Moriyasu trong việc đưa ra những quyết định chiến thuật mang tính bước ngoặt ở các giải đấu lớn, theo India Today.

Ông nhiều lần chứng minh khả năng thay đổi cục diện trận đấu bằng các điều chỉnh chiến thuật táo bạo, tin tưởng những cầu thủ dự bị và sẵn sàng đưa ra các quyết định mạo hiểm khi đội nhà gặp khó khăn. Theo thời gian, người hâm mộ bắt đầu đùa rằng cuốn sổ chiến thuật của ông chứa những chỉ dẫn bí mật có thể thay đổi kết quả trận đấu.

Dù bắt nguồn từ văn hóa anime, meme "Death Note" thực chất phản ánh sự ngưỡng mộ của người hâm mộ dành cho tài cầm quân của Moriyasu.

Với nhiều cổ động viên, đây là cách hài hước để tôn vinh một huấn luyện viên luôn tìm ra lời giải trong những tình huống khó khăn. Mỗi khi Nhật Bản tạo nên cuộc lội ngược dòng hoặc gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn, cuốn sổ bí ẩn ấy lại được nhắc đến.