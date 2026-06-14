'Kiếp nạn' liên tiếp của tuyển Anh tại World Cup 2026

Trước khi có trận mở màn tại World Cup, tuyển Anh liên tục đối mặt rắc rối hy hữu như gặp bão, bị trộm giày, thiết bị tập luyện.

Tuyển Anh liên tục gặp khó khăn trước khi có trận đấu chính thức tại World Cup 2026. Ảnh: Shutterstock.

Trưa 13/6, thầy trò HLV Thomas Tuchel đến Kansas City sau một ngày rưỡi nghỉ ngơi tại Florida. Đội sau đó tổ chức buổi giao lưu và tập luyện mở trên sân "Victory Field" tại khu phức hợp Swope Soccer Village.

Tuy nhiên, đến đầu buổi tối, một cơn bão lớn bất ngờ kéo đến. Hàng nghìn người dân trong khu vực, bao gồm cả các thành viên đội tuyển Anh, nhận được cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại yêu cầu nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, theo ESPN.

"Tam Sư" đã tuân thủ khuyến cáo bằng cách ở lại bên trong khách sạn Inn at Meadowbrook tại Prairie Village. May mắn là khu vực đội tuyển lưu trú không bị lốc xoáy quét qua, dù vẫn hứng chịu một trận dông lớn với gió mạnh, sấm sét và mưa lớn.

Đây cũng được xem là "kiếp nạn" mới nhất tuyển Anh phải trải qua khi đến Mỹ tham dự World Cup năm nay. Trước đó, đầu bếp riêng của đội tuyển đã bị lực lượng an ninh giữ lại khi lên tàu từ West Palm Beach đến Orlando do mang theo bộ dao làm bếp chuyên dụng, kích hoạt máy dò kim loại tại nhà ga.

Tuyển Anh bị trộm giày thi đấu, bóng và nhiều thiết bị quan trọng trên đường tới Kansas City. Ảnh: Reuters.

Hôm 7/6, khu vực đô thị Kansas City, gần nơi tuyển Anh, Argentina và Hà Lan, tập luyện còn xảy ra hai vụ xả súng tại hai địa điểm cách nhau 3 km.

Địa điểm xảy ra vụ xả súng đầu tiên, trên đường Troost Avenue, chỉ cách căn cứ huấn luyện của "Tam Sư" 5,7 km; vụ thứ hai cách nơi đóng quân của đội tuyển Hà Lan khoảng 8 km.

Nghiêm trọng nhất, tuyển Anh còn bị đánh cắp lô hành lý bao gồm giày thi đấu, bóng và nhiều trang thiết bị tập luyện trên đường vận chuyển tới Kansas City. Vụ việc cũng được xem như một sự cố an ninh nghiêm trọng tại World Cup.

Do sự cố, ban hậu cần tuyển Anh phải gấp rút tìm phương án thay thế để không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho giải đấu. May mắn là sau đó, phần lớn đồ đạc đã nhanh chóng được thu hồi. Hai người đàn ông là Mustafa Salik và Erfan Kamal đã bị truy tố liên quan đến vụ trộm.

Vào ngày 18/6, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026 với trận mở màn gặp Croatia.