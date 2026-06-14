Cú lừa 'dì chân ngỗng' bán chân vịt chấn động Trung Quốc

Nổi tiếng trong giới sinh viên Bắc Kinh với món chân ngỗng nướng, bà chủ Chen Xiufeng khiến nhiều thực khách sốc khi thừa nhận nguyên liệu mình sử dụng thực chất là chân vịt.

Bà Chen Xiufeng từng được mời đến Đại học Bắc Kinh để chia sẻ về hành trình khởi nghiệp. Ảnh: Weibo.

Vụ việc bùng nổ sau khi ảnh chụp màn hình một tin nhắn của Chen Xiufeng - người đứng sau biệt danh "Dì Chân Ngỗng" - được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc tuần này.

Trong nhóm khách hàng, bà thừa nhận món chân nướng bán cho thực khách thực chất được làm từ chân vịt chứ không phải chân ngỗng, sau khi có người gửi đơn khiếu nại tới cơ quan quản lý địa phương, theo Sixth Tone.

Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ sửng sốt. Theo truyền thông Trung Quốc, giá sỉ một chiếc chân ngỗng vào khoảng 11 nhân dân tệ (42.000 đồng), trong khi chân vịt chỉ khoảng 5 nhân dân tệ (19.000 đồng), làm dấy lên cáo buộc rằng khách hàng đã bị đánh lừa trong thời gian dài.

Làn sóng chỉ trích càng mạnh hơn bởi vị thế đặc biệt của bà Chen. Người phụ nữ 56 tuổi này trở thành hiện tượng trong giới sinh viên từ năm 2023 tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Sinh viên xếp hàng mua món ăn của bà Chen ở Bắc Kinh năm 2023. Ảnh: VCG.

Sinh viên lập hàng chục nhóm đặt hàng trên WeChat, nhiều nhóm có tới hàng trăm thành viên. Trong khi đó, bà Chen chỉ phân bổ số lượng suất mua rất hạn chế cho mỗi nhóm. Chính sự khan hiếm này đã biến món chân nướng trở thành "cơn sốt" trong khuôn viên các trường.

Khi nhu cầu tăng cao, danh tiếng của bà Chen vượt xa phạm vi các trường đại học. Năm 2024, bà được mời đến Đại học Bắc Kinh để chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình. Cũng trong năm đó, bà hợp tác với nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu trong một chiến dịch quảng bá có kèm chương trình tặng sản phẩm miễn phí.

Câu chuyện của bà còn thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc, vốn ca ngợi hành trình từ lao động nhập cư, người bán hàng rong trở thành hiện tượng mạng.

Chỉ một ngày sau khi bê bối nổ ra, bà Chen đã tạm ngừng kinh doanh trước làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Chủ đề #DìChânNgỗngBánChânVịt thu hút hơn 28 triệu lượt xem trên Weibo và hơn 18 triệu lượt xem trên Xiaohongshu. Nhiều người dùng cáo buộc bà lừa dối khách hàng, đồng thời tranh luận về những hậu quả pháp lý mà bà có thể phải đối mặt.

Một số khác lại đặt câu hỏi làm thế nào sinh viên của những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc có thể ăn chân vịt suốt nhiều năm mà không nhận ra.

Bà Chen khẳng định mình không phải lúc nào cũng bán chân vịt.

"Ban đầu tôi thực sự bán chân ngỗng. Nhưng sau đó nguồn nguyên liệu khan hiếm nên tôi chuyển sang dùng chân vịt", bà nói với tạp chí China Newsweek.

Theo bà, cái tên "Dì Chân Ngỗng" đã trở thành thương hiệu quen thuộc từ lâu: "Ban đầu tôi bán trái cây trong Đại học Bắc Kinh nên mọi người gọi tôi là 'Dì Trái Cây'. Sau này tôi chuyển sang bán chân nướng và rồi trở thành 'Dì Chân Ngỗng' như hiện nay".

Nhiều khách hàng cảm thấy bị lừa dối khi bà Chen dùng chân vịt bán thay chân ngỗng. Ảnh: Weibo.

Ngay cả sau khi chuyển sang dùng chân vịt, bà vẫn giữ nguyên biệt danh bởi thấy tên "Dì Chân Vịt" không hay.

Bà Chen cùng chồng chuyển từ thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đến Bắc Kinh vào năm 2000. Bà từng bán cơm hộp tại các công trường xây dựng trước khi mở quầy bán trái cây gần Đại học Bắc Kinh.

Công việc giúp bà nổi tiếng sau này vẫn là một cơ sở kinh doanh gia đình. Con trai bà, Liang, cho biết gia đình thuê từ hai đến ba nhân công và thường nướng khoảng 500 chiếc chân vịt mỗi ngày, có thể tăng lên gần 1.000 chiếc khi hoạt động hết công suất.

Anh cho biết việc kinh doanh mang lại doanh thu khoảng 50.000 nhân dân tệ (194 triệu đồng) mỗi tháng.

Hiện gia đình sinh sống trong một tòa nhà kết hợp nhà ở và kinh doanh cao ba tầng tại quận Xương Bình, phía bắc Bắc Kinh. Tầng một vừa là cửa hàng vừa là nơi chế biến thực phẩm, trong khi các tầng trên dùng làm nơi ở.

Vụ việc hiện đã bị cơ quan chức năng vào cuộc. Đại diện Cục Giám sát Thị trường quận Hải Điến, Bắc Kinh cho biết đã tiếp nhận các báo cáo liên quan và sẽ công bố kết quả điều tra sơ bộ khi có đủ thông tin.