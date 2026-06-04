Vụ chú chó 'triệu follow' bị bắt trộm, làm thịt gây phẫn nộ ở TQ

Chú chó Chutou nổi tiếng bị bắt trộm rồi bán cho quán thịt chó để giết mổ, khiến chủ nhân phẫn nộ và làm dấy lên tranh cãi về những lỗ hổng pháp lý trong việc bảo vệ vật nuôi.

Chutou bị bắt trộm và làm thịt trong lúc anh Guo đi vắng.

Chú chó giống Border Collie 8 tuổi có tên Chutou, nổi tiếng nhờ sự thông minh và năng động. Chủ của nó là anh Guo, một travel blogger có tiếng tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trong nhiều bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, Chutou xuất hiện cùng chủ trong những chuyến hành trình kéo dài nhiều năm qua khắp đất nước, từ vùng núi phủ tuyết đến sa mạc. Nhờ vậy, nó hút tới 1,5 triệu người theo dõi. Nhiều video lan truyền cho thấy chú chó canh gác bên ngoài lều của Guo vào ban đêm.

Theo Fengmian News, Guo mua Chutou từ một người bán chó ven đường vào năm 2018 với giá hơn 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) khi nó mới 3 tháng tuổi.

Sự việc mất trộm xảy ra khi Guo đang thực hiện chuyến du lịch một mình tại Georgia và gửi Chutou cho bố mẹ chăm sóc ở quê nhà. Ngày 11/5, cha của Guo phát hiện chú chó biến mất khỏi khu đất nông nghiệp của gia đình. Sau đó, gia đình xem lại camera giám sát và phát hiện hai người lạ đã đưa Chutou đi bằng xe máy điện.

Hai nghi phạm được cho đã bắt trộm Chutou bằng xe điện.

Ngay khi nhận được tin, Guo quyết định kết thúc sớm chuyến đi để trở về Trung Quốc tìm kiếm thú cưng. Sau vài tuần điều tra, anh xác định được người bị nghi là đã bắt trộm chú chó. Khi tìm được người này, Guo đề nghị trả 10.000 nhân dân tệ (gần 39 triệu đồng) để chuộc lại Chutou.

Tuy nhiên, người đàn ông nói bản thân tưởng Chutou là chó hoang và cho biết con vật tự đi theo sau khi được gọi. Guo bác bỏ lời giải thích này. Anh cho biết Chutou đeo vòng cổ và thiết bị định vị, đồng thời đang nằm nghỉ trên phần đất thuộc sở hữu của gia đình khi bị đưa đi.

Sau đó, Guo được biết Chutou đã bị bán cho một quán thịt chó với giá chỉ 180 nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng).

Theo anh, người bị nghi bắt trộm không hề xin lỗi mà còn nói: “Con chó đã chết rồi, đừng làm ầm lên nữa. Tôi đâu có vi phạm pháp luật”.

Guo đau đớn khi chó cưng bị kẻ trộm bắt, bán thịt.

Quá đau đớn, Guo tìm đến người làm việc tại quán thịt chó - người trực tiếp giết mổ Chutou - với hy vọng có thể nhận lại phần thi thể hoặc ít nhất là một ít lông của chú chó. Tuy nhiên, người này trả lời rằng “số lông đó đã bị vứt vào thùng rác từ lâu”.

Suy sụp sau sự việc, Guo trình báo cảnh sát và cung cấp các tài liệu chứng minh giá trị của Chutou với hy vọng vụ việc sẽ bị xử lý hình sự.

Luật sư Du Wei thuộc Công ty Luật Weixu (Tứ Xuyên) cho biết tại Trung Quốc, hành vi trộm cắp chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tài sản bị lấy cắp có giá trị từ 2.000 nhân dân tệ (7,7 triệu đồng) trở lên.

Nếu giá trị của Chutou được xác nhận đáp ứng ngưỡng này, nghi phạm có thể đối mặt với cáo buộc trộm cắp và mức án lên tới 3 năm tù.

Đáng chú ý, Trung Quốc hiện chưa có luật bảo vệ động vật nuôi trên phạm vi toàn quốc. Vật nuôi chủ yếu được xem là tài sản và các tranh chấp thường chỉ được giải quyết theo hướng bồi thường dân sự.

Trung Quốc cũng chưa cấm hoàn toàn việc tiêu thụ thịt chó, song loài vật này đã bị loại khỏi danh mục vật nuôi lấy thịt từ năm 2020. Tại một số thành phố lớn như Thâm Quyến và Chu Hải, việc ăn thịt chó và mèo đã bị cấm. Tuy nhiên, ở nhiều khu vực khác của Trung Quốc, thịt chó vẫn được xem là một món ăn truyền thống.