Diễn biến mới vụ cô gái nhảy bungee tử vong vì quên móc dây an toàn

Ba nhân viên tổ chức dịch vụ phủ nhận việc bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái 21 tuổi tử vong, song vẫn bị tạm giam khi cuộc điều tra hé lộ hàng loạt sai phạm an toàn.

Trong tình trạng không được móc dây an toàn, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas lao thắng xuống dưới từ độ cao 40 m và tử vong.

Liên quan vụ cô gái 21 tuổi, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, tử vong sau khi nhảy khỏi cây cầu cao 40 m vì chưa được nhân viên móc dây an toàn, truyền thông Brazil thông tin thêm một số tình tiết mới.

Cụ thể, 3 nhân viên đơn vị tổ chức gồm Luis Felipe Feliciano Egoroff (32 tuổi), Vitor de Freitas Gonçalves (27 tuổi) và Maicon Fernandes Cintra (42 tuổi) bị cáo buộc đã thay quần áo rồi rời khỏi hiện trường sau vụ việc.

Cả ba sau đó bị bắt giữ gần khu vực cây cầu và hiện phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát với yếu tố cố ý gián tiếp. Tất cả đang bị tạm giam trong thời gian điều tra.

Trong hình ảnh được công bố, các nhân viên mặc áo in tên "Entre Cordas" và "Ih Voei". Cảnh sát cho biết đây không phải các công ty được đăng ký chính thức mà chỉ là những nhóm đam mê nhảy mạo hiểm tự phát, bắt đầu tổ chức các sự kiện tại nhiều địa điểm từ khoảng một năm trước.

Nhóm này thu phí khoảng 180 real Brazil (khoảng 930.000 đồng) mỗi lượt nhảy và vẫn quảng bá thêm 5 sự kiện khác trong những tháng tới.

Theo G1, khi bị cảnh sát thẩm vấn, 3 nhân viên được cho là tỏ ra hoang mang và không thể giải thích vì sao dây an toàn lại không được gắn cho nạn nhân. Họ cũng không nhớ ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc kiểm tra thiết bị trước cú nhảy.

Tuy nhiên, cả ba đều phủ nhận cáo buộc bỏ trốn. Một cảnh sát tham gia vụ việc cho biết khi một sĩ quan rời đi để hỗ trợ công tác cứu hộ, những người liên quan đã chạy về phía khu vực cây cối rậm rạp, buộc lực lượng chức năng phải huy động thêm tuần tra và cả trực thăng hỗ trợ truy tìm.

Ba nhân viên đơn vị tổ chức sự kiện bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: G1.

Trong lời khai trước tòa hôm 14/6, Egoroff nói mình thay áo vì quần áo bị ướt và bẩn.

"Áo của tôi đã ướt sũng và rất bẩn. Tôi ra xe thay áo sạch rồi quay lại giữa cầu. Khi đó cảnh sát xuất hiện với súng trên tay và tôi mới nhận ra chuyện nghiêm trọng thế nào. Chúng tôi vẫn ở đó. Không ai bỏ chạy cả", anh nói.

Cintra cũng phủ nhận việc bỏ trốn và cho biết không hiểu tại sao Maria lại không được gắn dây an toàn.

"Thông thường Egoroff là người gắn dây. Tôi hỗ trợ kiểm tra, kiểm tra mũ bảo hiểm và gọi người tham gia. Nhưng riêng trường hợp của cô ấy thì tôi không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra", người này nói.

Theo Globo, thẩm phán Paulo Henrique Stahlberg Natal đã ra lệnh tạm giam cả ba nghi phạm với lý do có dấu hiệu bỏ trốn và có thể cản trở quá trình điều tra. Ông nhấn mạnh cái chết của cô gái trẻ xảy ra trong hoàn cảnh hoàn toàn có thể tránh được.

Thẩm phán cũng cho rằng những người tổ chức đã thể hiện "sự cẩu thả nghiêm trọng" khi vận hành một hoạt động thương mại có rủi ro cao nhưng lại bỏ qua thiết bị an toàn bắt buộc và không tuân thủ các quy trình quản lý rủi ro. Việc tổ chức hoạt động mà không bảo đảm an toàn cho thấy họ đã chấp nhận nguy cơ dẫn tới tử vong.

Ngoài ra, ông cũng nhắc tới cáo buộc thay quần áo và tìm cách rời khỏi hiện trường sau tai nạn như một dấu hiệu cho thấy nhận thức được tính chất sai phạm của hành vi.

Trước đó, sự việc xảy ra tại cầu Skeleton ở thành phố Limeira, bang Sao Paulo (Brazil) sáng 13/6. Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy nhân viên đưa Maria đến mép cầu rồi thả xuống, dường như không nhận ra rằng dây bảo hộ quan trọng vẫn chưa được móc vào người cô.

Khi Maria lao xuống từ độ cao khoảng 40 m, những người chứng kiến bất ngờ nhận ra đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Trong video, có thể nghe thấy tiếng nhiều người hét lên: "Dây an toàn, dây an toàn!" chỉ vài giây sau khi cô được thả khỏi bệ nhảy.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng chỉ có thể xác nhận nạn nhân đã tử vong. Giới chức xác nhận đã bắt giữ 6 người ngay tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh cô gái nhảy bungee từ độ cao 40 m trong khi chưa cài dây an toàn Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.