Cô gái nhảy bungee tử vong vì nhân viên quên móc dây an toàn ở Brazil

Khi Maria Eduarda Rodrigues de Freitas được nhân viên đẩy khỏi cây cầu có độ cao 40 m, nhiều người mới hoảng hốt nhận ra dây an toàn chưa được cài vào người cô.

Cảnh cô gái nhảy bungee từ độ cao 40 m trong khi chưa cài dây an toàn Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra tại cầu Skeleton ở thành phố Limeira, bang Sao Paulo (Brazil) sáng 13/6. Nạn nhân là Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21 tuổi).

Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy nhân viên đưa Maria đến mép cầu rồi thả xuống, dường như không nhận ra rằng dây bảo hộ quan trọng vẫn chưa được móc vào người cô, theo India Today.

Khi Maria lao xuống từ độ cao khoảng 40 m, những người chứng kiến bất ngờ nhận ra đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Trong video, có thể nghe thấy tiếng nhiều người hét lên: "Dây an toàn, dây an toàn!" chỉ vài giây sau khi cô được thả khỏi bệ nhảy.

Theo nhà chức trách địa phương, dây an toàn có nhiệm vụ giữ người nhảy trong quá trình rơi đã không được kết nối với cơ thể nạn nhân. Cô gái 21 tuổi rơi thẳng xuống khe núi phía dưới trước khi bất kỳ ai kịp can thiệp.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng chỉ có thể xác nhận nạn nhân đã tử vong. Thi thể sau đó được chuyển đến viện pháp y để khám nghiệm.

Theo truyền thông địa phương, vị hôn phu của Maria cũng có mặt tại hiện trường khi tai nạn xảy ra. Người này được cho là đã suy sụp và phải nhận hỗ trợ y tế sau khi biết tin cô tử vong.

Maria bị đẩy khỏi cây cầu trong tình trạng chưa cài dây an toàn. Ảnh cắt từ clip.

Chỉ ít phút trước tai nạn, Maria đã đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh chụp tại địa điểm nhảy bungee. Một bức ảnh cho thấy cây cầu cùng các vòng đeo tay dành cho người tham gia trò chơi.

"Ai là người điên đã để tôi đến đây nhảy khỏi cây cầu vậy?", cô viết. Sau khi vụ việc được công bố, bài đăng này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Giới chức xác nhận đã bắt giữ 6 người ngay tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát dân sự Brazil đang làm rõ liệu những người tổ chức và vận hành hoạt động nhảy bungee có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Các điều tra viên sẽ xem xét quy trình an toàn, trách nhiệm của từng nhân viên và liệu các bước kiểm tra bắt buộc trước khi nhảy có được thực hiện đầy đủ hay không.

Vụ việc cũng làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn tại các điểm du lịch mạo hiểm ở Brazil.

Thị trưởng thành phố Limeira, ông Murilo Félix, cho biết chính quyền địa phương sẽ gửi đơn khiếu nại lên chính phủ liên bang Brazil và yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến các điều kiện an toàn tại khu vực này.

"Cần xác định rõ trách nhiệm đối với việc thiếu kiểm soát ra vào ở khu vực liên bang vốn đã tồn tại nhiều rủi ro trong nhiều năm nhưng vẫn chưa có các biện pháp bảo vệ cần thiết", ông Félix nói.