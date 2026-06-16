Tiết lộ bất ngờ vụ cô gái nhảy bungee tử vong vì quên móc dây an toàn

Là một trong những người tiếp cận nạn nhân sớm nhất ở hiện trường, một nữ y tá khẳng định cô gái vẫn còn sống khi được tìm thấy, song sau đó không qua khỏi vì thương tích nặng.

Y tá Rayza Dias cho biết Maria Eduarda Rodrigues de Freitas vẫn còn sống sau cú ngã. Ảnh: Domingo Espetacular.

Vụ việc Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21 tuổi) tử vong khi tham gia nhảy bungee từ độ cao 40 m vì nhân viên quên cài dây an toàn thu hút sự quan tâm đặc biệt những ngày qua.

Khi vụ việc xảy ra sáng 13/6, y tá Rayza Dias là một trong những nhân viên y tế có mặt tại hiện trường. Cô lập tức cố gắng tiếp cận nơi nạn nhân rơi xuống - dưới chân cầu Skeleton ở thành phố Limeira, bang Sao Paulo (Brazil).

"Tôi bị trầy xước cả bàn tay vì đoạn dốc ở đó rất đứng và chỉ có một sợi dây để chúng tôi bám xuống", Dias nói với đài truyền hình Brazil Domingo Espetacular hôm 14/6.

"Khắp nơi đều là bùn đất. Tôi cứ tiếp tục đi xuống, xuống mãi, chúng tôi phải đi bộ hết quãng đường", cô kể, đồng thời cho biết Maria vẫn còn sống khi cô tiếp cận được.

"Tôi thậm chí còn nói chuyện với cô ấy. Tôi có thói quen đùa rằng: 'Không ai chết trong ca trực của tôi cả'. Và tôi đã nói với Maria: 'Không ai chết trong ca trực của tôi đâu'. Dù khi đó tôi thực sự không phải đang trong ca làm", cô nói trong xúc động.

Khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, 6 nhân viên đơn vị tổ chức nhảy bungee đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Trong số đó, Luis Felipe Feliciano Egoroff (32 tuổi), Vitor de Freitas Gonçalves (27 tuổi) và Maicon Fernandes Cintra (42 tuổi) là những người trực tiếp thực hiện cú nhảy của Maria.

Egoroff thường xuyên thực hiện các cú nhảy mạo hiểm trước khi bị bắt trong vụ tai nạn của Maria. Ảnh: Luis Felipe Feliciano Egoroff/Instagram.

Cả ba hiện vẫn bị tạm giam và phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát với yếu tố cố ý gián tiếp.



Theo G1, khi bị cảnh sát thẩm vấn, 3 nhân viên được cho là tỏ ra hoang mang và không thể giải thích vì sao dây an toàn lại không được gắn cho nạn nhân. Họ cũng không nhớ ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc kiểm tra thiết bị trước cú nhảy.

Trước khi bị bắt, Egoroff thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội các video ghi lại những màn nhảy mạo hiểm tại tuyến đường sắt bỏ hoang nay đã ngừng hoạt động.

Một đoạn video gây sốc từ năm 2023 cho thấy người này cầm dây bungee bằng một tay trong khi một cậu bé nhỏ ôm chặt cổ anh ta. Sau đó, Egoroff lao thẳng khỏi mép cầu cùng đứa trẻ.

Nhiều video và hình ảnh khác trên Instagram cũng cho thấy Egoroff liều lĩnh đứng trên những gờ núi cheo leo gần như không có điểm tựa hoặc thực hiện các cú lao mình khỏi trụ cầu một cách đầy nguy hiểm.

Luật sư bào chữa của nhóm này nói với truyền thông Brazil rằng cả ba đều có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này và chưa từng để xảy ra tai nạn chết người nào trước đó.

Cảnh cô gái nhảy bungee từ độ cao 40 m trong khi chưa cài dây an toàn Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.