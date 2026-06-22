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Khoanh khac nguoi dan ong bi gio manh quat nga o TP.HCM hinh anh

Khoảnh khắc người đàn ông bị gió mạnh quật ngã ở TP.HCM

11:30 17/6/2026 11:30 17/6/2026 Đời sống 7.6K

Người đàn ông làm bảo vệ tại một quán cà phê ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) cố gắng giữ cho cây dù không bay trong trận mưa chiều 16/6. Cơn gió lớn quật ngã người này cùng chiếc dù. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

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