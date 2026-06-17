Thanh niên xô cửa trúng bé gái, đánh luôn người mẹ khi bị phản ứng

Thấy con gái bị thanh niên xô cửa trúng người, chị Hoàng Gái (Nha Trang) tỏ thái độ bức xúc thì bị người này tiếp tục đánh vào mặt.

Thanh niên xô cửa làm ngã bé gái, đánh luôn người mẹ khi bị chất vấn Thấy con bị nam thanh niên làm ngã, chị Hoàng Gái (Nha Trang) chất vấn thì tiếp tục bị người này đánh vào mặt.

Tối 15/5, vợ chồng chị Hoàng Gái (sinh năm 1989, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng con gái 5 tuổi đến một cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ mua sắm.

Trong lúc ngồi bên ngoài chờ chồng con, chị Gái thấy một thanh niên đội mũ, mặc áo phông màu xám dắt xe đạp tiến đến cửa hàng, vẻ mặt hậm hực. Đúng lúc đó, con gái chị đẩy cửa từ bên trong chuẩn bị ra ngoài.

Theo video từ camera an ninh ghi lại, thay vì giúp mở cửa hoặc nhường bé gái ra trước, nam thanh niên cố tình dùng lực mạnh đẩy ngược cửa hai lần, khiến bé bị ngã mạnh về phía sau, khu vực gần mắt bầm tím do đập vào cửa.

Tuy nhiên, thanh niên không có động thái xin lỗi mà tiếp tục mua hàng. Chứng kiến cảnh tượng, chị Gái bức xúc, tiến vào cửa hàng chất vấn.

"Khi tôi hỏi, người này vẫn lầm lì không giải thích hay xin lỗi. Lúc đó tôi bực quá, chửi thề một câu thì anh ta vung tay đấm mạnh vào mặt tôi", chị Gái kể với Tri Thức - Znews, cho biết thêm cú đánh khiến bị choáng váng, hiện bị đau ở quai hàm.

Nam thanh niên áo xám tấn công chị Gái khi bị chất vấn. Ảnh cắt từ clip.

Nhanh chóng, chồng chị Gái và một số khách hàng có mặt lao vào khống chế thanh niên. Theo chị Gái, vì không chứng kiến tình huống từ đầu, vài khách hàng cho rằng thanh niên chỉ vô tình đụng trúng con chị, khuyên nhủ người này xin lỗi.

Trước sức ép, nam thanh niên sau đó miễn cưỡng xin lỗi. Vợ chồng chị Gái sau đó cũng đành đồng ý với phương án thả người này đi vì chưa xảy ra hậu quả quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, người mẹ vẫn bức xúc trước hành vi bạo lực, vô lý của người này nên chia sẻ video trên mạng xã hội và hiện thu hút sự quan tâm, bàn luận.

"Tôi đăng video lên để người thân thanh niên đó nhận ra, thấy hành vi của con mình và cho gia đình tôi một lời xin lỗi chân thành hơn. Tôi cũng không báo công an vì sự việc chưa quá nghiêm trọng, nhưng người này cần nhận thức được lỗi sai của mình", chị Gái chia sẻ.