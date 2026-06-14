Quán cà phê TP.HCM bị tố mở nhạc đến 2h, 'chặn' khách khi có góp ý

Mới kinh doanh khoảng 1 tháng nay, quán cà phê ở phường Sài Gòn, TP.HCM khiến người dân sống xung quanh mệt mỏi vì tiếng ồn từ loa nhạc, khách cười đùa đến khuya.

Hình ảnh khách chụp hình, nói chuyện lớn ở quán cà phê I. được ghi lại từ nhà Ngọc Anh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 14/6, Ngọc Anh (không phải tên thật) cho biết cô sinh sống tại khu nhà ngay sát quán cà phê I. (phường Sài Gòn, TP.HCM). Quán kinh doanh cà phê vào ban ngày và bán thêm rượu vang vào buổi tối.

Theo cô, ngay từ đầu tháng 5 khi mới khai trương, việc kinh doanh tại quán đã khá ồn ào, ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh và kéo dài đến nay.

"Trong tuần, tôi thường tranh thủ về nhà nghỉ ngơi vào buổi trưa để chuẩn bị cho ca làm việc chiều vào 13h15, song không thể chợp mắt vì quán mở nhạc lớn. Buổi tối, có những ngày tiếng nhạc, tiếng cười nói của khách ngồi ở ngoài sân lúc 22-23h cũng vọng lên làm tôi rất mệt mỏi, buộc phải đóng kín cửa để cách âm", cô kể.

Thậm chí, Ngọc Anh cho biết từng ghi lại được video vào lúc 2h sáng, âm thanh từ quán vẫn khá lớn khiến cô không thể nghỉ ngơi. Cô cũng nói thêm dù để thời gian hoạt động là 6h đến 2h hôm sau, nhiều hôm quán vẫn mở cửa suốt đêm.

Nhiều cư dân thể hiện sự bức xúc qua đánh giá trên Google Map.

Ngay trong tuần đầu tiên, Ngọc Anh và một số cư dân xung quanh đã trực tiếp phản ánh cho quán cà phê. Khi tình trạng tiếp diễn, cô gọi điện thêm thì phát hiện đã bị chặn số.

"Một số người bức xúc cũng viết đánh giá quán trên Google song đều bị quán ẩn/xóa đi", cô cho biết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý quán cà phê I. cho biết đã nhận được những phản ánh của khách hàng, người dân sống xung quanh và đưa ra phương án xử lý.

"Chúng tôi đã triển khai khung giờ tắt nhạc, buổi trưa từ 11h đến 13h30-14h, tối từ 22h30 đến 7h30 hôm sau. Tối muộn nếu còn khách, chúng tôi sẽ dồn vào khu vực trong nhà để không ảnh hưởng đến người dân gần đó", quản lý nói.

Tuy nhiên theo Ngọc Anh, trong tuần vừa qua, khoảng 11h30 đến 12h30, quán chỉ giảm âm lượng nhạc chứ không tắt. Vào khoảng 6h sáng khi thức dậy chuẩn bị đi làm, cô cũng đã nghe tiếng nhạc phát ra.

"Ngoài ra, tiếng ồn đến từ cả loa của quán và tiếng khách nói chuyện, cười đùa nên dù tắt nhạc, việc thiếu quản lý âm lượng cũng khiến tình hình không khá hơn là bao", cô bày tỏ.

Hiện, sự việc vẫn thu hút nhiều bàn luận trên nền tảng Threads. Dù mới kinh doanh khoảng 1 tháng nay, quán cà phê I. được nhiều người trẻ tìm đến trải nghiệm vì không gian biệt thự rộng và đầu tư nhiều góc chụp hình check-in, cũng như tò mò về mô hình "vang vỉa" - xu hướng bán rượu vang ở các không gian gần gũi, bình dân, phổ biến ở Hà Nội.