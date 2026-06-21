Chuyện gì đang xảy ra với Võ Hà Linh và Hannah Olala?

Từ một sản phẩm gây tranh luận nhanh chóng lan sang câu chuyện “quyền lực mềm”, kéo Võ Hà Linh và Hannah Olala vào tâm điểm bàn luận của cộng đồng skincare.

Những ngày qua, tranh cãi liên quan đến một sản phẩm chăm sóc da thuộc thương hiệu do Hannah Olala sáng lập thu hút sự quan tâm trong cộng đồng làm đẹp.

Cụ thể, một KOC đăng tải video đánh giá tích cực về sản phẩm này. Sau đó, một người hoạt động lâu năm trong ngành mỹ phẩm lên tiếng đưa ra quan điểm khác, đặt câu hỏi về mức độ khách quan của nội dung review cũng như công nghệ “retinol bọc vi nang” được nhắc đến.

Cuộc tranh luận nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến từ người dùng, các nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng yêu skincare. Trước những thắc mắc, Hannah Olala đã đăng video giải thích về công nghệ được áp dụng trong sản phẩm, đồng thời khẳng định doanh nghiệp sở hữu các hồ sơ và tài liệu liên quan đến công nghệ này.

Võ Hà Linh và Hanah Olala đang thu hút sự quan tâm trong cộng đồng làm đẹp. Ảnh: Võ Hà Linh, HanahOlala/Facebook.

Giữa lúc những tranh luận về sản phẩm vẫn tiếp tục xuất hiện, ngày 17/6, TikToker Võ Hà Linh đăng tải video nói về câu chuyện “quyền lực mềm” trong ngành làm đẹp. Dù không đề cập cụ thể bất kỳ cá nhân nào, nhiều cư dân mạng cho rằng nội dung video có liên quan đến Hannah Olala.

Trong video, Võ Hà Linh cho rằng những người làm nội dung về làm đẹp cần thận trọng trước khi đưa ra đánh giá hoặc kết luận về một vấn đề khi chưa hiểu đầy đủ bản chất. Theo cô, việc tập trung phát triển chuyên môn và xây dựng giá trị cá nhân mới là yếu tố quan trọng giúp duy trì sự nghiệp lâu dài.

Trong một video khác đăng ngày 19/6, nữ TikToker bóng gió về việc có hay không tình trạng một số cá nhân dùng sức ảnh hưởng để tác động đến cơ hội hợp tác của người khác với nhãn hàng hay đối tác. Cô cho rằng nếu điều đó thực sự xảy ra, đây là cách cạnh tranh thiếu công bằng, đồng thời phản ánh sự thiếu tự tin vào năng lực của chính mình.

Đến ngày 19/6, Hannah Olala tiếp tục lên tiếng trước những bàn luận xuất hiện trên mạng xã hội. Nữ doanh nhân phủ nhận các nghi vấn cho rằng cô có thể tác động đến việc lựa chọn đối tác của nhãn hàng hoặc ảnh hưởng đến cơ hội hợp tác của KOL, KOC khác.

Khi được đặt câu hỏi về việc liệu có tồn tại chuyện thương hiệu hợp tác với mình sẽ hạn chế làm việc cùng người khác hay không, Hannah cho rằng các tập đoàn lớn đều có tiêu chuẩn riêng trong việc lựa chọn đối tác, và quyết định cuối cùng thuộc về nhãn hàng chứ không nằm ở một cá nhân cụ thể.

Đáng chú ý, dù Hanah Olala và Võ Hà Linh đều không trực tiếp nhắc tên nhau trong các nội dung đăng tải, những cuộc tranh luận xoay quanh sức ảnh hưởng, cạnh tranh trong ngành và vai trò của các KOL/KOC vẫn tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng skincare quan tâm.