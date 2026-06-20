Tuyển thủ Việt Nam đến nhà hỏi cưới 'chị đẹp' hot girl

Hai ngày sau khi công khai ảnh cầu hôn thành công, Phan Tuấn Tài và bạn gái Đoan Tâm đã tổ chức lễ dạm ngõ trong sự chung vui của đôi bên gia đình.

Tuấn Tài và bạn gái trong lễ dạm ngõ tổ chức ngày 20/6.

Trên story trang cá nhân ngày 20/6, Lại Nguyễn Đoan Tâm (sinh năm 2000) chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong lễ dạm ngõ của cô và cầu thủ Phan Tuấn Tài.

Trong ngày vui, hậu vệ sinh năm 2001 bảnh bao trong bộ vest màu kem, Đoan Tâm cũng được khen dịu dàng trong bộ áo dài cùng tông và lối trang điểm nhẹ nhàng.

Trước đó 2 ngày, Đoan Tâm mới công khai hình ảnh trong buổi cầu hôn lãng mạn sau thời gian hẹn hò cầu thủ điển trai. "I say yes" (Em đồng ý), hot girl 26 tuổi chú thích bức hình khoe nhẫn cầu hôn.

Trong khi đó, trang cá nhân của Phan Tuấn Tài vẫn chưa cập nhật tin vui đến người hâm mộ.

Cặp đôi mới công khai cầu hôn thành công ngày 18/6.

Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, thông tin cầu thủ khoác áo CLB Thể Công - Viettel và bạn gái về chung nhà khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Cả hai được cho hẹn hò khoảng 4 năm nay song không công khai nhiều hình ảnh bên nhau.

Người theo dõi chủ yếu phát hiện Đoan Tâm và Tuấn Tài là một cặp qua những dấu hiệu trên mạng xã hội. Hot girl sinh năm 2000 cũng chủ yếu chia sẻ một số hình ảnh chụp giấu mặt hoặc lộ bóng lưng bạn trai trong các buổi hẹn hò.

Lần gần nhất cô được bắt gặp cổ vũ nửa kia là khi đăng ảnh check-in ở sân Đà Nẵng trong trận CLB Viettel và SHB Đà Nẵng hồi tháng 3/2024.

Phan Tuấn Tài từng gây chú ý khi góp mặt trong đội hình tuyển U23 Việt Nam. Anh nhận được nhiều sự yêu mến của fan nữ với biệt danh "nam thần hậu vệ" nhờ vẻ ngoài điển trai.

Ở trận đối đầu U23 Thái Lan thuộc khuôn khổ VCK U23 châu Á năm 2022, Tuấn Tài gây ấn tượng khi ghi bàn với cú sút xa ở giây thứ 17. Anh cũng góp công lớn giúp đội tuyển bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 31.

Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 2001 còn là thủ khoa đầu vào tại kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội và được hiệu trưởng trường tặng bằng khen.

Trong khi đó, Đoan Tâm là hot girl, mẫu ảnh có tiếng với gần 60.000 người theo dõi. Cô gây ấn tượng với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính và là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM.