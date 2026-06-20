Sắc vóc 'chị đẹp' vừa được hậu vệ tuyển Việt Nam cầu hôn

Khoảng năm 2023, Đoan Tâm từng đăng ảnh lộ "hint" với bức ảnh che mặt bạn trai, hay chỉ chụp từ sau lưng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cả hai không còn đăng hình ảnh hẹn hò. Lần gần nhất cô được bắt gặp cổ vũ bạn trai là khi đăng ảnh check-in ở sân Đà Nẵng trong trận CLB Viettel và SHB Đà Nẵng hồi tháng 3/2024.