Sắc vóc 'chị đẹp' vừa được hậu vệ tuyển Việt Nam cầu hôn

Mới đây, Lại Nguyễn Đoan Tâm (sinh năm 2000), bạn gái Phan Tuấn Tài, gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc được hậu vệ sinh năm 2001 cầu hôn sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Nhiều fan bóng đá bày tỏ bất ngờ bởi Tuấn Tài vốn kín tiếng, chưa từng đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội. Thông tin về hot girl sắp về chung nhà với cầu thủ tuyển Việt Nam cũng khiến dân mạng tò mò. Ảnh: Lại Nguyễn Đoan Tâm, Phan Tuấn Tài/Facebook.
Đoan Tâm là mẫu ảnh, influencer có 59.000 người theo dõi trên Facebook. Trong phần giới thiệu trên trang cá nhân, cô giới thiệu tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM năm 2023. Giống như bạn trai, cô nàng rất kín tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều fan tinh ý phát hiện chuyện hẹn hò khi cả hai đăng ảnh check-in du lịch cùng bối cảnh trong cùng thời điểm.
Khoảng năm 2023, Đoan Tâm từng đăng ảnh lộ "hint" với bức ảnh che mặt bạn trai, hay chỉ chụp từ sau lưng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cả hai không còn đăng hình ảnh hẹn hò. Lần gần nhất cô được bắt gặp cổ vũ bạn trai là khi đăng ảnh check-in ở sân Đà Nẵng trong trận CLB Viettel và SHB Đà Nẵng hồi tháng 3/2024.
|
Trong khi bạn trai được đặt biệt danh "nam thần hậu vệ", Đoan Tâm cũng nhận nhiều lời khen về ngoại hình nổi bật. Cô sở hữu làn da trắng sứ, gương mặt xinh xắn và vóc dáng chuẩn mẫu. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu đăng tải hình ảnh du lịch ở nhiều nơi hay những bộ ảnh nghệ thuật.
Vợ sắp cưới của Tuấn Tài cũng được nhận xét là "tay chơi" hàng hiệu khi thường xuyên đăng ảnh mua sắm ở các cửa hàng xa xỉ như Dior, Louis Vuitton, Gucci... Không ít fan đoán rằng cô nàng kiếm tiền rất giỏi hoặc có tiềm lực kinh tế gia đình vững vàng.
Với lợi thế ngoại hình, Đoan Tâm có thể thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ ngọt ngào đến cá tính.
Sau khi Đoan Tâm khoe chiếc nhẫn đính hôn, nhiều người quen và fan theo dõi cặp đôi từ lâu đã để lại bình luận chúc mừng, mong chờ một đám cưới sẽ diễn ra trong thời gian gần nhất. Nàng WAG vui vẻ đáp lại từng lời chúc và cảm ơn khi được mọi người ủng hộ.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.