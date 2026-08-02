Báo Nhật đồng loạt ca ngợi 5 người Việt Nam cứu cụ bà giữa động đất

Hành động lao vào đống đổ nát để giải cứu cụ bà 90 tuổi của 5 người Việt Nam sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto đã được nhiều cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản ca ngợi.

5 người Việt Nam dũng cảm cứu bà cụ sau trận động đất tại Kumamoto. Ảnh: Asahi.

Nhiều cơ quan báo chí và đài truyền hình lớn của Nhật Bản những ngày qua đã đồng loạt đưa tin về hành động dũng cảm của 5 lao động Việt Nam tham gia cứu một cụ bà 90 tuổi bị mắc kẹt dưới ngôi nhà đổ sập sau trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto ngày 26/7.

Sau khi câu chuyện được lan tỏa, nhiều phóng viên Nhật Bản đã chủ động liên hệ để tìm hiểu thêm về nhóm lao động Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với hành động của họ. Truyền thông nước này đánh giá việc làm của những người Việt không chỉ góp phần cứu sống một người trong thảm họa, mà còn lan tỏa hình ảnh tích cực về cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Asahi Shimbun dành gần trọn một trang trong chuyên mục Xã hội để đưa tin câu chuyện. Bài báo nhấn mạnh tinh thần xả thân của nhóm lao động Việt Nam.

Trong bài viết, Asahi Shimbun dẫn lời ông Nishida Kazunori (75 tuổi), người trực tiếp lái xe đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ông bày tỏ sự biết ơn đối với 5 người Việt Nam, cho rằng sự hỗ trợ của họ đã giúp quá trình giải cứu diễn ra nhanh chóng hơn. Theo ông, nếu không có sự góp sức của nhóm lao động Việt Nam, việc đưa cụ bà ra khỏi đống đổ nát sẽ gặp nhiều khó khăn.

Mainichi đăng ảnh, đưa tin về hành động cứu người của những người Việt ở Nhật Bản. Ảnh: Chie Yamashita/Mainichi Shimbun.

Mainichi Shimbun đăng bài với tiêu đề "Cố lên! - 5 thanh niên Việt Nam bới đống đổ nát cứu một phụ nữ". Bài báo thuật lại khoảnh khắc nhóm lao động Việt Nam cùng người dân địa phương dùng tay và các dụng cụ sẵn có để đào bới đống đổ nát sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của cụ bà sống một mình.

Theo Mainichi, người phụ nữ vẫn sống sót sau khi bị mắc kẹt trong một khoảng trống nhỏ được tạo ra giữa cánh cửa và bức tường bị sập. Trong lúc các dư chấn vẫn tiếp diễn, nhóm lao động Việt Nam đã phối hợp với người dân địa phương đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Trong khi đó, đài truyền hình công Nhật Bản NHK cũng dành thời lượng trong chương trình "Catch! Sekai no Top News" để đưa tin vụ việc. Chương trình sử dụng hình ảnh do VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam ghi lại, sau đó đoạn video tiếp tục được chia sẻ trên tài khoản X chính thức của NHK World. Nhiều người dùng mạng xã hội Nhật Bản đã để lại bình luận bày tỏ sự cảm kích trước hành động của các lao động Việt Nam.

Bên cạnh NHK, Nippon TV cũng đăng tải phóng sự về vụ giải cứu, ghi lại hình ảnh nhóm lao động Việt Nam cùng người dân địa phương khẩn trương bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân, ca ngợi phản ứng nhanh, tinh thần tương trợ và lòng dũng cảm của nhóm lao động Việt Nam trong thảm họa. Trong khi đó, Yahoo! Japan đưa vụ việc lên mục tin nổi bật, giúp câu chuyện tiếp cận lượng lớn độc giả Nhật Bản.

Sự việc xảy ra sau trận động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Kumamoto hôm 28/7. Theo lời kể của anh Lê Huy Tuấn, một trong năm người tham gia cứu hộ, nhóm đang trên đường trở về thì phát hiện ngôi nhà của cụ bà bị sập. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên dưới đống đổ nát, cả nhóm lập tức chạy tới hỗ trợ mà không nghĩ đến nguy hiểm do các dư chấn vẫn liên tục xảy ra.

"Lúc đó, chúng tôi chỉ mong cứu được bà cụ ra ngoài", anh Tuấn chia sẻ.

Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản, đã gây thiệt hại nặng nề về người và cơ sở hạ tầng. Đến ngày 2/8, trận động đất khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, hơn 3.800 công trình bị hư hại hoặc phá hủy, gần 47.000 hộ dân vẫn thiếu nước sinh hoạt.

Công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn trong bối cảnh khu vực liên tục ghi nhận dư chấn và nắng nóng cực đoan, gây thêm nhiều khó khăn cho người dân tại các điểm sơ tán.