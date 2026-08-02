Chủ tịch FIFA Infantino giàu đến mức nào?

Mức lương 6 triệu USD mỗi năm và những đặc quyền dành cho Chủ tịch FIFA giúp Gianni Infantino nằm trong nhóm lãnh đạo thể thao được đãi ngộ cao nhất thế giới.

Chủ tịch FIFA gây tranh cãi vì quyết định đề xuất mới về World Cup. Ảnh: Reuters.

Đề xuất bán 20% cổ phần của một công ty mới dự kiến quản lý các tài sản thương mại của FIFA, trong đó có bản quyền truyền hình, tài trợ và quyền khai thác thương mại World Cup, vừa đẩy chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi nhậm chức năm 2016, theo Reuters.

Kế hoạch định giá tổ chức khoảng 20 tỷ USD và huy động vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng nhiều liên đoàn thành viên, buộc FIFA phải rút lại chỉ sau ít ngày.

Nhiều ý kiến cho rằng người đứng đầu FIFA đang tìm cách biến giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh thành một "cỗ máy in tiền". Tranh cãi này cũng khiến nhiều người chú ý nhiều hơn đến khối tài sản cũng như những đặc quyền của ông chủ FIFA.

Tài sản cá nhân

Mức đãi ngộ của Gianni Infantino tăng đều trong những năm gần đây, phản ánh đà tăng trưởng tài chính của FIFA dưới thời ông.

Theo các báo cáo thường niên của tổ chức, năm 2021, Chủ tịch FIFA nhận khoảng 2,98 triệu franc Thụy Sĩ (CHF), khoảng 97 tỷ đồng , gồm lương và thưởng. Sang 2022, con số này tăng lên 3,62 triệu CHF, chủ yếu nhờ khoản thưởng cao hơn. Đến năm 2023, lương cơ bản của Infantino được điều chỉnh tăng khoảng 33% so với năm trước, kéo tổng mức đãi ngộ lên hơn 4 triệu CHF.

Báo cáo thường niên 2025 của FIFA cho thấy mức đãi ngộ của người đứng đầu tổ chức tiếp tục lập kỷ lục. Infantino nhận 2,6 triệu CHF tiền lương cơ bản (khoảng 84,6 tỷ đồng ), 2,2 triệu CHF tiền thưởng và 24.000 CHF phụ cấp cố định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong buổi trao cúp cho FIFA World Cup 2026 vào ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thu nhập tiền mặt đạt 4,824 triệu CHF (gần 158 tỷ đồng ), chưa bao gồm các khoản đóng góp quỹ hưu trí, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác do FIFA chi trả. So với năm 2021, tổng lương và thưởng của ông đã tăng hơn 60% chỉ sau bốn năm.

Sự gia tăng này song hành với sự bùng nổ doanh thu của FIFA. Dưới thời ông, World Cup được mở rộng lên 48 đội, đồng thời FIFA đẩy mạnh bán bản quyền truyền hình, tài trợ và các gói thương mại trên quy mô toàn cầu.

Theo Reuters, FIFA hiện dự báo doanh thu chu kỳ 2027 - 2030 đạt khoảng 14 tỷ USD , cao hơn gần 3 tỷ USD so với chu kỳ trước. Chính sự tăng trưởng này giúp FIFA duy trì mức lương và thưởng thuộc nhóm cao nhất trong các tổ chức thể thao quốc tế.

Hindustan Times nhận định giá trị tài sản ròng và thu nhập của vị giám đốc điều hành 56 tuổi ước tính từ 14 triệu đến 16 triệu USD , khoảng 368 - 420 tỷ đồng .

Đặc quyền của người đứng đầu FIFA

Không chỉ nhận tiền lương và thưởng hàng triệu USD mỗi năm, Infantino còn được hưởng nhiều quyền lợi dành cho người đứng đầu tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.

Theo chính sách đãi ngộ của FIFA, chủ tịch được hưởng các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế cùng nhiều chế độ phục vụ công việc khác. Tổng chi phí dành cho Infantino chỉ trong năm 2024 lên tới khoảng 6,13 triệu USD (hơn 161 tỷ đồng ).

Năm 2024, L'Équipe dẫn lại dữ liệu từ nhật báo Thụy Sĩ Blick tiết lộ FIFA đang chi trả chi phí thuê một căn hộ áp mái (penthouse) nhìn ra hồ Zug, Thụy Sĩ, dành cho Infantino. Căn hộ có bốn phòng ngủ, sân hiên rộng và giá thuê khoảng 7.950 CHF mỗi tháng, khoảng 260 triệu đồng. FIFA xác nhận đây là nhà công vụ nằm trong gói đãi ngộ dành cho lãnh đạo cấp cao, không phải tài sản cá nhân của chủ tịch.

Ông Gianni Infantino sử dụng máy bay riêng do Qatar Airways bố trí xuyên suốt giải đấu. Ảnh: Mozzart Sport Kenya.

Cũng theo Blick, FIFA từng phê duyệt thanh toán khoảng 5.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 131 triệu đồng, tiền học phí cho con gái của Infantino theo học tại một trường tư ở Miami (Mỹ) trong năm học 2023 - 2024.

FIFA giải thích đây là một phần của gói phúc lợi theo hợp đồng dành cho lãnh đạo cấp cao, tương tự chính sách mà nhiều tập đoàn đa quốc gia và tổ chức quốc tế tại Thụy Sĩ áp dụng đối với nhân sự được điều động ra nước ngoài.

Trong các kỳ World Cup, Infantino còn được hỗ trợ bởi một văn phòng riêng cùng đội ngũ điều hành cấp cao của FIFA. Theo FIFA, Trung tâm Điều hành Giải đấu quy tụ đại diện của các bộ phận điều hành, truyền thông, thương mại, bán vé, công nghệ và an ninh, phối hợp trực tiếp với lãnh đạo FIFA để xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra giải đấu. Riêng World Cup 2026, FIFA huy động khoảng 5.000 nhân sự làm việc trên toàn bộ hệ thống tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Infantino cũng gây chú ý khi liên tục xuất hiện trên các chuyến chuyên cơ Gulfstream G650 để di chuyển giữa Mỹ, Canada và Mexico.

Chiếc máy bay thuộc đội bay của Chính phủ Qatar và do Qatar Airways Executive vận hành theo thỏa thuận tài trợ giữa hãng hàng không này với FIFA. Trong hơn một tháng diễn ra giải đấu, chiếc chuyên cơ thực hiện trung bình hơn một chuyến bay mỗi ngày, giúp Infantino di chuyển liên tục giữa ba quốc gia đồng chủ nhà để tham dự các trận đấu, cuộc họp và sự kiện của FIFA.

Trái ngược với vị thế luôn xuất hiện giữa những sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, Infantino lại khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Không có hồ sơ công khai xác nhận con số chính xác khối tài sản mà ông đang sở hữu.

FIFA công bố rõ mức thu nhập và chế độ đãi ngộ dành cho chủ tịch, nhưng giá trị tài sản riêng của Infantino vẫn là một dấu hỏi. Ông cũng không xây dựng hình ảnh của một tỷ phú thể thao hay thường xuyên khoe khoang lối sống xa hoa.