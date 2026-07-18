FIFA quyết định về chung kết World Cup

FIFA không có kế hoạch chuyển địa điểm trận chung kết World Cup, bất chấp khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đang bao trùm New York (Mỹ).

FIFA không thay đổi địa điểm tổ chức chung kết World Cup 2026 bất chấp một số cảnh báo. Ảnh: Amanda Perobelli/Reuters.

Trận chung kết được mong đợi giữa Tây Ban Nha và Argentina vẫn sẽ diễn ra tại sân MetLife (Mỹ). Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sự kết hợp giữa nắng nóng và chất lượng không khí tồi tệ có thể tạo thành "đòn đánh kép nguy hiểm đối với cơ thể con người".

Hôm 17/7, chất lượng không khí tại bang New Jersey - nơi đặt sân MetLife - được nhiều nền tảng đo lường đánh giá ở mức "không lành mạnh đối với các nhóm nhạy cảm".

Theo Bloomberg, FIFA và Andrew Giuliani - người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng - đã có các cuộc trao đổi liên quan đến tình hình cháy rừng.

Tuy nhiên, hiện chưa có cuộc họp chính thức nào nhằm xem xét việc chuyển địa điểm trận chung kết, dự kiến khởi tranh lúc 15h ngày 19/7 (giờ địa phương) trên sân vận động ngoài trời có sức chứa 80.000 chỗ. Ngoài ra, khoảng 50.000 CĐV dự kiến theo dõi trận đấu qua màn hình lớn tại Công viên Trung tâm (Central Park).

Đầu tuần này, một số người hâm mộ thậm chí được khuyến cáo bán lại vé trận đấu. Trong khi đó, FIFA cũng chịu sức ép phải bổ sung thêm các quãng nghỉ uống nước để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.

Bác sĩ chuyên khoa hô hấp Vin Gupta, thành viên ban giám đốc Hiệp hội Phổi Mỹ, cảnh báo: "Không chỉ chất lượng không khí cực kỳ tồi tệ, thời tiết còn rất nóng, điều này có thể gây áp lực lớn lên tim của các cầu thủ. Đây là đòn đánh kép rất mạnh và rất nguy hiểm đối với cơ thể con người. Điều tối quan trọng là phải giữ nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhất có thể".

Tây Ban Nha gặp Argentina có thể là một trong những cặp đấu cân bằng nhất lịch sử các trận chung kết World Cup. Ảnh: Maria Lysake/Reuters.

Khói từ các vụ cháy rừng đã buộc trận đấu MLS giữa Chicago Fire và Vancouver Whitecaps phải hoãn, trong khi trận bóng chày MLB giữa New York Mets và Philadelphia Phillies được đẩy lên sớm hơn 1 tiếng vì lo ngại chất lượng không khí.

Dù vậy, giữa lúc những lo ngại vẫn gia tăng, các chuyên gia khí tượng cho rằng tình hình sẽ cải thiện đáng kể trước thời điểm bóng lăn.

Adam Douty, chuyên gia của AccuWeather, cho biết: "Chất lượng không khí ở khu vực New York dự kiến ở mức kém đến không lành mạnh trong ngày 17/7. Tuy nhiên, tin tốt là điều kiện sẽ được cải thiện trước trận chung kết. Dù chưa hẳn đạt mức tốt, nhưng chắc chắn sẽ khá hơn. Độ ẩm cũng giảm, giúp thời tiết dễ chịu hơn".

Dự báo mới nhất cho thấy khu vực East Rutherford (bang New Jersey) sẽ có nắng vào chiều 19/7, với nhiệt độ cao nhất khoảng 30,5 độ C.

Theo Bloomberg, các chuyên gia của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã làm việc tại trụ sở FIFA ở Miami trong suốt kỳ World Cup và sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết cũng như chất lượng không khí trước giờ bóng lăn.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể áp thuế đối với Canada vì cho rằng khói cháy rừng đang làm ô nhiễm các thành phố của Mỹ.

Trong khi trận chung kết nhiều khả năng sẽ tránh được kịch bản thời tiết xấu, trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh vào ngày 18/7 (giờ địa phương) lại đối mặt điều kiện khắc nghiệt hơn.

Cuộc đối đầu trên sân Hard Rock ở Miami được dự báo diễn ra trong nền nhiệt hơn 32 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới gần 38 độ C do độ ẩm cao.

Adam Douty cho biết thêm:"Người đến Miami sẽ phải đối mặt với điều kiện nóng và ẩm đặc trưng. Chúng tôi cũng đang theo dõi khả năng hình thành một hệ thống thời tiết nhiệt đới từ phía bắc Vịnh Mexico đến tây nam Đại Tây Dương".

Ông nói phần lớn mưa và độ ẩm của hệ thống này nhiều khả năng sẽ ở phía bắc Miami, song các cơn giông vẫn có thể ảnh hưởng đến trận đấu.

"Nếu xuất hiện sấm sét, trận đấu có thể phải tạm hoãn", chuyên gia của AccuWeather cảnh báo.