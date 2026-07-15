Vợ hậu vệ Pháp bị công kích

Làn sóng phẫn nộ với Lucas Digne lan sang cả vợ anh - Tiziri Digne - khi cô bị CĐV quá khích tràn vào tài khoản Instagram để lại bình luận chỉ trích.

Pha phạm lỗi của Lucas Digne với Lamine Yamal trong vùng cấm tạo cơ hội cho Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số. Ảnh cắt từ clip.

Rạng sáng 15/7, Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026 trên sân vận động AT&T (Dallas, Mỹ). Đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của “La Roja” nhờ thế trận chặt chẽ, khiến hàng công đắt giá của đội bóng áo xanh lam ôm hận.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22. Lucas Digne phá bóng không thành công rồi phạm lỗi với Lamine Yamal trong vùng cấm. Trước chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho “đội quân màu đỏ”.

Pha xử lý thiếu thận trọng của Digne lập tức thổi bùng tranh cãi. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chỉ trích hậu vệ này với lời lẽ khá gay gắt như “chơi nghiệp dư”, “quá non nớt” và xem anh là “tội đồ”.

Làn sóng phẫn nộ với tân binh PSG lan sang cả vợ anh - Tiziri Digne. Cô bị dân mạng quá khích tràn vào tài khoản Instagram để lại bình luận chỉ trích.

“Người đàn ông của cô đúng là gã bỏ đi”, "Tại chồng cô mà Pháp lỡ mất tấm vé vào chung kết”, "Mong chồng cô sẽ dằn vặt cả đời”... là một số bình luận tiêu cực.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng bênh vực nàng WAG và phản đối việc công kích người không có lỗi.

Vợ của Lucas Digne chia sẻ sau khi Pháp gục ngã trước Tây Ban Nha.

“Thật khó tưởng tượng khi chỉ vì một tình huống trên sân cỏ mà người ta lại quay sang công kích cả vợ của một cầu thủ. Bóng đá là môn thể thao của tập thể, và sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc lôi gia đình cầu thủ vào để chỉ trích thì hoàn toàn không thể chấp nhận”, một người bức xúc bày tỏ.

“Đằng sau mỗi cầu thủ là người bạn đời và những đứa trẻ không làm gì sai cả. Tình yêu dành cho bóng đá không bao giờ có thể biện minh cho hành vi quấy rối hay bắt nạt”, một người khác viết.

“Xin gửi lời động viên đến Lucas và gia đình. Anh ấy đã có một kỳ World Cup đáng tự hào và cống hiến hết mình. Không ai có thể quy trách nhiệm cho cá nhân về thất bại của cả đội. Đừng quên Lucas vẫn là một cầu thủ tài năng và luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo”, một CĐV nhắn nhủ.

Trong thời gian chồng thi đấu ở World Cup, Tiziri cùng 3 con có mặt ở New York (Mỹ) để cổ vũ. Trước trận bán kết, nàng WAG chia sẻ nhiều hình ảnh cả nhà ra sân tiếp lửa cho tuyển Pháp.

Sau thất bại cay đắng của “Les Bleus”, hình ảnh con gái của Lucas Digne vùi đầu vào lòng mẹ bật khóc trên khán đài được máy quay ghi lại, khiến nhiều người xót xa.

Tiziri cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này kèm chia sẻ: “Bức ảnh đã nói lên tất cả… Thất bại này thật đau lòng, nhưng chúng ta vẫn có quyền tự hào về hành trình mà đội tuyển đã trải qua và biết ơn vì những khoảnh khắc tuyệt vời họ mang đến”.

Lucas Digne và vợ Tiziri đã ở bên nhau 17 năm. Ảnh: @tiziri_digne/Instagram.

Năm 2009, Lucas và Tiziri gặp nhau tại một trường trung học ở Lille (Pháp). Họ nhanh chóng thành một đôi, khi mới 16 tuổi. Cả hai kết hôn vào năm 2014 và có 3 con chung.

Vợ của hậu vệ trái tuyển Pháp là blogger thời trang và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô cũng là nhà hoạt động xã hội tích cực, từng tham gia các chương trình truyền hình thực tế nhằm thay đổi góc nhìn tiêu cực về hình ảnh WAG trong làng bóng đá.