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Đời sống

Nụ cười của chủ tịch FIFA trong ngày Tây Ban Nha hạ gục Pháp

  • Thứ tư, 15/7/2026 05:13 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Có mặt trên khán đài trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng dàn khách mời VIP thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng các vị khách VIP trên khán đài.

Rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha khiến người hâm mộ "tâm phục khẩu phục" khi có màn trình diễn xuất sắc, đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Được nhiều người đánh giá là trận "chung kết sớm" của World Cup 2026 khi hai cái tên đều là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, màn đối đầu tại Dallas cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Phút thứ 64, máy quay lia tới khu vực chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài. Ông nở nụ cười nhẹ khi thấy bản thân xuất hiện trên màn hình. Lúc này, Tây Ban Nha đã có được 2 bàn thắng.

Khoảnh khắc này được một tài khoản X có 2,4 triệu người theo dõi chia sẻ lại và nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt xem.

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Harper Beckham (góc phải) mặc chiếc áo khoác cổ vũ tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Ông Gianni Infantino được xem là một trong những nhân vật gây nhiều tranh luận tại World Cup năm nay, từ liên quan công tác tổ chức giải đấu đến việc chủ tịch FIFA liên tục di chuyển bằng máy bay riêng để theo dõi ít nhất 2 trận đấu/ngày.

Tại World Cup 2026, ông cũng đã tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ chủ tịch FIFA thứ 3 vào năm 2027. Nếu tái đắc cử, ông sẽ tại vị đến năm 2031, nâng tổng thời gian lãnh đạo FIFA lên 15 năm.

Bên cạnh Gianni Infantino, khán đài trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha còn có các huyền thoại Tây Ban Nha từng vô địch World Cup 2010 như Iker Casillas, Sergio Ramos... Diễn viên Timothée Chalamet, cựu vận động viên Usain Bolt, David Beckham cũng xuất hiện tại trận bán kết.

Harper Beckham - con gái út của David Beckham - gây chú ý khi mặc chiếc áo khoác đỏ cổ vũ tuyển Tây Ban Nha. Cô ngồi cạnh anh trai Cruz và bạn gái của anh, Jackie Apostel.

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Các huyền thoại bóng đá của Tây Ban Nha có mặt theo dõi trận bán kết. Ảnh: FIFA.

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Mai An

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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