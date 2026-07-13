Yamal 'cà khịa' tuyển Pháp

Chia sẻ lại khoảnh khắc mình ghi bàn trong ngày Tây Ban Nha hạ Pháp ở bán kết UEFA Nations League 2025, Lamine Yamal cho thấy sự tự tin vào một chiến thắng của "La Roja".

Yamal và Mbappe sắp có cuộc đối đầu ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: Claudia Greco/Reuters.

Tối 14/7 (giờ Việt Nam), chỉ ít giờ trước khi trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và tuyển Pháp diễn ra tại Dallas (Mỹ), Lamine Yamal gây chú ý với một số bài đăng trên story Instagram cá nhân.



Ngôi sao sinh năm 2007 chia sẻ lại khoảnh khắc anh ghi bàn trong trận bán kết UEFA Nations League 2025, nơi Tây Ban Nha giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước tuyển Pháp. Cũng trong trận đấu này, Yamal đã ghi cú đúp đẹp mắt, góp công không nhỏ vào chiến thắng của đội nhà.

Story gần nhất là hình ảnh Yamal mặc áo đấu của tuyển quốc gia, đội chiếc mũ cao bồi đặc trưng, cho thấy quyết tâm trước trận đại chiến với đối thủ nhiều duyên nợ.

Yamal ẩn ý Tây Ban Nha sẽ lặp lại chiến thắng trước Pháp như ở bán kết UEFA Nations League 2025.

Động thái của ngôi sao Tây Ban Nha nhanh chóng được nhiều người hâm mộ phát hiện và chia sẻ trên mạng xã hội. Phần lớn bình luận tỏ ra thích thú trước sự tự tin của chân sút sinh năm 2007 trước đội đương kim á quân.

Sự tự tin này của Yamal không phải không có lý do khi trước cuộc chạm trán rạng sáng 15/7, anh đang có thành tích đối đầu vượt trội so với Kylian Mbappe - siêu sao bên phía tuyển Pháp.

Cụ thể, tính từ thời điểm rực sáng trong màu áo Barcelona, Lamine Yamal đã có 10 lần chạm trán Kylian Mbappe, bao gồm 8 trận ở cấp câu lạc bộ và 2 lần đối đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong đó, tài năng trẻ người Tây Ban Nha giành chiến thắng tới 8 trận, còn Mbappe chỉ thắng 2 lần.

Đáng chú ý, mỗi khi hai ngôi sao gặp nhau ở vòng knock-out, Yamal đều là người đi tiếp. Cầu thủ sinh năm 2007 đã thắng cả 5 lần đối đầu với Mbappe ở các trận loại trực tiếp, gồm 3 trận chung kết cùng Barcelona và 2 trận bán kết trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Tây Ban Nha vẫn không thể chủ quan trước một tuyển Pháp đang chơi thăng hoa tại World Cup năm nay. Đặc biệt, bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đang là hai cái tên nổi bật trong số hàng công sắc bén của "Les Bleus".