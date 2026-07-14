FIFA chấp thuận yêu cầu khẩn của Argentina

FIFA chấp thuận yêu cầu đặc biệt của Argentina, cho phép nhà đương kim vô địch mặc áo màu xanh navy gắn liền với ký ức huyền thoại Diego Maradona.

FIFA chấp thuận yêu cầu của tuyển Argentina trước bán kết.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chấp thuận yêu cầu đặc biệt của đội tuyển Argentina trước trận bán kết World Cup 2026 gặp Anh. Nhà đương kim vô địch sẽ ra sân với màu áo xanh dương đậm, thay vì sọc trắng - xanh da trời quen thuộc, Marca đưa tin.

Theo Hindustan Times, FIFA cũng xác nhận màu sắc trang phục của 2 đội trong trận bán kết còn lại. Pháp sẽ mặc áo xanh lam - quần đùi trắng, trong khi Tây Ban Nha mặc áo trắng - quần đùi đỏ.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina đề nghị FIFA cho phép sử dụng trang phục màu xanh navy, giống màu áo Diego Maradona từng mặc cách đây 40 năm. Theo truyền thông Argentina, đây là "yêu cầu đặc biệt" được ban huấn luyện đội tuyển gửi lên FIFA.

"Albiceleste" vốn nổi tiếng với bộ trang phục sân nhà sọc trắng - xanh da trời. Lần gần nhất họ mặc áo sân khách màu xanh navy để đối đầu tuyển Anh là tại World Cup 1998 ở Pháp, khi Argentina loại đối thủ trên chấm luân lưu. Trận đấu đó cũng chứng kiến David Beckham nhận thẻ đỏ sau pha trả đũa Diego Simeone.

Theo thông báo chính thức của FIFA về màu trang phục thi đấu, Argentina được phép sử dụng bộ đồ sân khách gồm áo xanh navy, quần đen, tất đen. Đây là lần thứ hai nhà vô địch World Cup 2022 mặc trang phục này tại giải năm nay, sau trận thắng Jordan ở vòng bảng.

Trong khi đó, tuyển Anh sẽ ra sân với trang phục truyền thống màu trắng. Thủ môn Jordan Pickford tiếp tục mặc bộ đồ màu vàng giống như ở trận thắng Na Uy tại tứ kết.

Ở vòng tứ kết, Argentina của Lionel Messi đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng. Julian Alvarez và Lautaro Martinez lần lượt ghi bàn trong hiệp phụ, giúp đội bóng Nam Mỹ giành vé vào bán kết.

Argentina yêu cầu tới FIFA thay đổi trang phục xanh navy.

Trước đó, Argentina cũng phải trải qua nhiều thử thách khi lần lượt vượt qua Cabo Verde và Ai Cập ở vòng knock-out. Dù liên tiếp rơi vào thế khó, đội bóng vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Đối thủ của Argentina ở bán kết là tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel. Đại diện châu Âu giành quyền đi tiếp sau chiến thắng ngược 2-1 trước Na Uy của Erling Haaland, trong trận đấu Jude Bellingham lập cú đúp.

Trận bán kết sắp tới cũng đánh dấu lần đầu Argentina và Anh gặp nhau kể từ trận giao hữu năm 2005 dưới thời HLV Sven-Göran Eriksson, khi Michael Owen ghi cú đúp cuối trận giúp Anh lội ngược dòng.

Nếu Lionel Messi ra sân như dự kiến, đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp siêu sao 39 tuổi đối đầu "Tam sư". Hai đội sẽ chạm trán lúc 2h sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam) trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ). Đây là lần thứ 6 Argentina và Anh gặp nhau tại World Cup, đồng thời là trận đấu cấp đội tuyển quốc gia đầu tiên giữa hai bên sau 21 năm.

Trong lịch sử World Cup, Anh đang nhỉnh hơn với 3 chiến thắng. Lần đối đầu gần nhất diễn ra tại World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù không thường xuyên gặp nhau, mỗi cuộc chạm trán giữa hai đội luôn thu hút sự chú ý bởi những dấu ấn lịch sử, đặc biệt là World Cup 1986, nơi Diego Maradona ghi bàn thắng nổi tiếng "Bàn tay của Chúa" cùng một siêu phẩm khác để loại tuyển Anh.