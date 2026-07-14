Lamine Yamal khoe ảnh tình tứ với bạn gái trước bán kết

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Trước thềm trận bán kết World Cup 2026 với Pháp, Lamine Yamal bất ngờ chia sẻ loạt ảnh bên bạn gái Ines Garcia trên kênh TikTok 50 triệu người theo dõi, đúng dịp sinh nhật tuổi 19.
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Trong loạt ảnh, tiền đạo người Tây Ban Nha và Garcia xuất hiện hạnh phúc bên nhau trên khán đài, sân cỏ, tại nhà hàng và trong những chuyến nghỉ dưỡng. Đây cũng là một trong số ít lần Yamal công khai nhiều khoảnh khắc tình cảm với bạn gái trên mạng xã hội.
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Bộ ảnh tình tứ của Yamal nhanh chóng thu hút hơn 4,5 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ. Trên Instagram cá nhân, Garcia cũng chia sẻ ảnh chụp với ngôi sao Tây Ban Nha để cổ vũ người yêu trước trận bán kết.
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Theo truyền thông Tây Ban Nha, Yamal và Ines Garcia quen nhau tại một cửa hàng tiện lợi và lần đầu xuất hiện cùng nhau vào cuối tháng 4. Sau đó, cặp đôi cùng nghỉ dưỡng tại Hy Lạp, tham dự concert của Bad Bunny trước khi Garcia đồng hành cùng tiền đạo trẻ trong buổi tiệc mừng Barcelona vô địch mùa giải 2025-2026 hôm 20/5. Đây được xem là lần đầu Yamal công khai bạn gái.
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Ines Garcia sinh năm 2005, hơn Yamal 2 tuổi. Cô hiện sống tại Seville và là một ngôi sao mạng xã hội với hơn 90.000 người theo dõi trên Instagram cùng khoảng 170.000 người theo dõi trên TikTok. Trong suốt thời gian Yamal thi đấu World Cup, cô luôn xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai.
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Ở tuổi 19, Yamal đã sở hữu 3 chức vô địch La Liga, 1 danh hiệu EURO và đang là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Sinh nhật năm nay đến chỉ một ngày trước bán kết - trận đấu mà Yamal gọi là quan trọng nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại. Dù vậy, tiền đạo trẻ khẳng định anh không hề chịu áp lực.
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"Tôi không có áp lực gì cả. Tôi luôn tự nhủ hãy chơi tốt nhất có thể. Ghi bàn hay không không quan trọng, điều quan trọng nhất là đội bóng giành chiến thắng để vào chung kết ở New York", Yamal chia sẻ. Anh cũng tiết lộ HLV Luis de la Fuente đã nhắn nhủ trong ngày sinh nhật: "Cậu hãy cứ là chính mình, cứ vào sân và tỏa sáng nhé".
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Dù được kỳ vọng rất lớn, Yamal vẫn chưa có thống kê nổi bật tại World Cup 2026 khi mới ghi 1 bàn và chưa có pha kiến tạo nào. Trong khi đó, Kylian Mbappe đã có 8 bàn thắng và 3 kiến tạo, Lionel Messi ghi 8 bàn cùng 2 kiến tạo, Erling Haaland có 7 bàn. Jude Bellingham, Harry Kane và Ousmane Dembele cũng đều đã trực tiếp góp dấu giày vào ít nhất 7 bàn thắng.
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