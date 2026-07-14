Lamine Yamal khoe ảnh tình tứ với bạn gái trước bán kết

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Yamal và Ines Garcia quen nhau tại một cửa hàng tiện lợi và lần đầu xuất hiện cùng nhau vào cuối tháng 4. Sau đó, cặp đôi cùng nghỉ dưỡng tại Hy Lạp, tham dự concert của Bad Bunny trước khi Garcia đồng hành cùng tiền đạo trẻ trong buổi tiệc mừng Barcelona vô địch mùa giải 2025-2026 hôm 20/5. Đây được xem là lần đầu Yamal công khai bạn gái.