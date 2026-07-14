Vợ Đức Huy ốm nghén nặng khi mang thai

MC Mù Tạt tiết lộ những vấn đề sức khỏe cô gặp phải trong những tháng đầu mang thai con đầu lòng.

MC Mù Tạt lần đầu chia sẻ về tình hình sức khỏe sau khi mang thai con đầu lòng. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Ngày 13/7, MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) - vợ cầu thủ Phạm Đức Huy - chia sẻ trên TikTok về hành trình mang thai con đầu lòng cùng khó khăn cô trải qua trong những tháng đầu thai kỳ.

Theo nữ MC, vợ chồng cô biết tin có em bé đúng dịp lễ 30/4, tròn 2 tháng sau khi kết hôn. Tin vui đến trong sự mong đợi nhưng cũng khiến cô không khỏi lo lắng bởi thời điểm đó, sức khỏe cô vẫn chưa thực sự ổn định sau quãng thời gian suy nhược và căng thẳng.

Mù Tạt nhanh chóng rơi vào tình trạng ốm nghén nặng với hàng loạt triệu chứng như chảy máu cam, trào ngược, ho, đau đầu, kén ăn và thường xuyên xúc động. Dù vậy, cô luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan vì tin rằng mỗi lần còn nghén là một dấu hiệu cho thấy em bé vẫn phát triển khỏe mạnh.

Nữ MC tâm sự mỗi lần đi siêu âm và nghe bác sĩ thông báo thai nhi phát triển bình thường, cô đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sự động viên của người thân cũng giúp cô có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đáng chú ý, trong thời gian Mù Tạt nghén nặng, Đức Huy thường xuyên xa nhà. Dù không thể ở bên vợ mỗi ngày, nam cầu thủ vẫn đều đặn gọi video hỏi thăm, đặt đồ ăn và đồ bồi bổ cho vợ. Bên cạnh đó, bố mẹ hai bên cũng luôn túc trực chăm sóc, giúp nữ MC yên tâm dưỡng thai.

MC Mù Tạt công bố tin mang thai con đầu lòng vào cuối tháng 6, nhân dịp sinh nhật 33 tuổi. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Khép lại chia sẻ, Mù Tạt gửi lời nhắn: "Cảm ơn con vì đã đến và giúp bố mẹ trưởng thành, biết trách nhiệm và thương nhau nhiều hơn".

Đi kèm bài đăng, nữ MC còn chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Đức Huy biết tin được lên chức bố. Nam cầu thủ không giấu được niềm hạnh phúc khi ôm chầm lấy vợ và cầm chặt que thử thai trên tay suốt nhiều giờ.

Trước đó, ngày 25/6, Mù Tạt bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng. Cô viết: "Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé".

Phạm Đức Huy và Nguyễn Huyền Trang tổ chức lễ cưới vào ngày 14/3 sau thời gian dài hẹn hò. Hôn lễ được tổ chức tại quê nhà của cả hai trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 1993), được biết đến với biệt danh Mù Tạt, là MC quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình giải trí và tham gia diễn xuất trong các bộ phim như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...

Trong khi đó, Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) đang chơi ở vị trí tiền vệ tại CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam.