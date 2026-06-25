Vợ cầu thủ Đức Huy có bầu con đầu lòng

Sau 3 tháng tổ chức đám cưới, vợ chồng Đức Huy tiết lộ thông tin có con đầu lòng khiến nhiều người bất ngờ.

MC Mù Tạt tiết lộ tin vui mang thai con đầu lòng sau 3 tháng kết hôn. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Trên trang cá nhân tối 25/6, MC Mù Tạt - vợ cầu thủ Đức Huy - bất ngờ công bố tin vui mang thai con đầu lòng. “Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé”, cô viết kèm ảnh siêu âm thai nhi.

Huyền Trang cũng tiết lộ trong một bình luận rằng thời gian thai nghén khiến cô bị sụt cân. "Mọi người đừng trách vì sao em còn 43,5 kg nữa nha, bé nhà em hơi quậy ạ", cô bày tỏ.

Cùng thời điểm, Đức Huy cũng thông báo tin vui kèm theo lời chúc mừng sinh nhật bà xã. "Chúc 'chị gái của Mica' luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và đủ kiên nhẫn để quản lý một gia đình ngày càng đông dân cư!", tiền vệ 31 tuổi hài hước viết.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và đồng đội thân thiết gửi lời chúc mừng đến đôi trẻ. "Chúc mừng anh chị ạ", tiền vệ Phan Văn Đức bày tỏ. "Chúc mừng Hoàng tử và gia đình ạ", trung vệ Đỗ Duy Mạnh bình luận, hài hước nhắc đến biệt danh của Đức Huy do fan yêu mến đặt.

Vợ chồng Đức Huy chia sẻ tin vui gia đình có thêm thành viên mới vào sinh nhật 33 tuổi của MC Mù Tạt. Ảnh: Phạm Đức Huy/Facebook.

MC Mù Tạt (tên thật: Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993) và cầu thủ Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) quen nhau khi tham gia chung một chương trình thể thao. Cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ vào cuối năm 2024. Đến cuối tháng 11/2025, nam cầu thủ cầu hôn nửa kia tại tháp Namsan (Hàn Quốc).

Cặp cầu thủ - WAG tổ chức đám cưới ngày 22/3 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Sau khi về chung một nhà, Mù Tạt tiếp tục hoạt động với vai trò MC tại VTV. Cô ghi dấu ấn qua loạt chương trình Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp…

Đức Huy hiện chơi ở vị trí tiền vệ cho CLB Bóng đá Công an TP.HCM tại V.League 1. Anh là thành viên U23 Việt Nam giành á quân tại AFC U23 Championship 2018 và cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018.