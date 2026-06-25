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Đời sống

'Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' được cầu hôn

  • Thứ năm, 25/6/2026 10:45 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Alisha Lehmann, tiền đạo nổi tiếng của Leicester City, khoe được bạn trai cầu hôn sau nửa năm công khai hẹn hò.

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Ngày 24/6, tiền đạo Alisha Lehmann, người được mệnh danh "nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới", gây sốt khi chia sẻ hình ảnh được bạn cầu hôn trên bãi biển. Hôn phu của cô là Montel McKenzie, cầu thủ chuyên nghiệp người Anh và là ngôi sao truyền hình nổi tiếng. "Mãi mãi bên nhau", Lehmann chia sẻ trong bài đăng trên trang Instagram có hơn 15 triệu người hâm mộ.

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Sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, lấp lánh trên ngón áp út của nữ cầu thủ 27 tuổi. Dưới bài đăng, đồng nghiệp và người yêu mến để lại lời chúc cho cặp đôi vàng của làng bóng đá. Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, hậu vệ McKenzie được số đông dân mạng biết đến khi tham gia show hẹn hò thực tế Love Island vào năm 2023.
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Lehmann và McKenzie mới chính thức công khai hẹn hò vào tháng 1 năm nay. Bởi vậy, việc cặp đôi nhanh chóng đính hôn chỉ sau 6 tháng khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

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Lehmann xây dựng được tên tuổi lớn cả trong sự nghiệp lẫn trên mạng xã hội. Cô vừa gia nhập Leicester City (Anh) hồi đầu năm nay và danh tiếng cũng nhờ đó tăng cao. Tuy nhiên, sự nổi tiếng trên mạng cũng khiến tiền đạo người Thụy Sĩ vấp nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cô không nghiệp túc với bóng đá hay chỉ là "bình hoa di động".
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Lehmann cho biết phần lớn chỉ trích xuất phát từ việc nhiều người hiểu nhầm rằng cuộc sống của cô xoay quanh mạng xã hội, thay vì bóng đá. "Mọi người không biết tôi đã nỗ lực nhiều đến mức nào khi chỉ biết nói 'cô ấy không phải là cầu thủ bóng đá'. Họ chỉ nghĩ tôi đi tập 'làm màu' rồi về nhà quay TikTok hay làm gì đó. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng", Lehmann nói. Cô khẳng định mọi thói quen sinh hoạt của mình đều được xây dựng để phục vụ thi đấu.


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Sự nghiệp của Lehmann trải dài từ giải Women’s Super League tại Anh sang Italy. Cô từng thi đấu cho West Ham, Everton, Aston Villa, trước khi khoác áo Juventus và Como. Lehmann được những người trong giới đánh giá cao sự chuyên nghiệp. Các huấn luyện viên nhận xét cô chăm chỉ, kỷ luật và có vai trò tích cực trong đội.
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Lehmann cũng đang là quản lý của đội bóng đá 6 người MVPs United thuộc giải The Baller League, nơi bạn trai đang thi đấu. Lehmann thường xuyên được bắt gặp đồng hành cùng nửa kia trong các hoạt động và giải đấu. Nhiều người theo dõi nói rằng McKenzie rất may mắn khi có được người bạn gái tuyệt vời, hy vọng cặp đôi sớm tổ chức đám cưới.

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Đinh Phạm

Ảnh: Alisha Lehmann/Instagram

Alisha Lehmann cầu hôn cầu thủ quyến rũ

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