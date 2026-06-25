'Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' được cầu hôn

Lehmann cho biết phần lớn chỉ trích xuất phát từ việc nhiều người hiểu nhầm rằng cuộc sống của cô xoay quanh mạng xã hội, thay vì bóng đá. "Mọi người không biết tôi đã nỗ lực nhiều đến mức nào khi chỉ biết nói 'cô ấy không phải là cầu thủ bóng đá'. Họ chỉ nghĩ tôi đi tập 'làm màu' rồi về nhà quay TikTok hay làm gì đó. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng", Lehmann nói. Cô khẳng định mọi thói quen sinh hoạt của mình đều được xây dựng để phục vụ thi đấu.