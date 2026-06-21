FIFA kiếm tiền tới cả dưới nách trọng tài World Cup

Tại World Cup 2026, FIFA gây chú ý khi để logo thương hiệu lăn khử mùi xuất hiện trên áo, dưới phần nách trọng tài thứ tư, cho thấy mức độ thương mại hóa chưa từng có của giải đấu.

Logo thương hiệu lăn khử mùi được đặt ở vị trí khá đặc biệt trên áo trọng tài World Cup. Ảnh: Telegraph.

Tại World Cup 2026, giải đấu được FIFA kỳ vọng mang về doanh thu kỷ lục, người hâm mộ phải chi hàng nghìn USD để mua vé, còn các đài truyền hình liên tục chèn quảng cáo giữa trận. Tuy nhiên, FIFA dường như vẫn chưa hài lòng khi tìm ra một vị trí quảng cáo hoàn toàn mới: phần nách áo của trọng tài thứ tư.

Trong trận mở màn của tuyển Anh gặp Croatia, khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy logo của thương hiệu lăn khử mùi Sure xuất hiện dưới cánh tay của trọng tài thứ tư mỗi khi ông giơ bảng thay người.

Đây chỉ là một trong hàng trăm hình thức thương mại hóa được FIFA triển khai nhằm hướng tới mục tiêu doanh thu khoảng 8,9 tỷ USD từ riêng World Cup 2026, đóng góp phần lớn vào kế hoạch thu về 13 tỷ USD trong chu kỳ 2023-2026.

Việc khai thác không gian quảng cáo đến từng chi tiết nhỏ cho thấy cách tiếp cận triệt để của FIFA trong việc tối đa hóa nguồn thu từ giải đấu.

Sure là thương hiệu thuộc tập đoàn đa quốc gia Unilever của Anh. Theo đánh giá của công ty này, vị trí dưới nách trọng tài là nơi lý tưởng để quảng bá sản phẩm chống mồ hôi. Ở phần lớn các trận đấu khác, thương hiệu Rexona - tên gọi quốc tế phổ biến hơn của Sure - sẽ được sử dụng thay thế.

Không chỉ xuất hiện trên đồng phục trọng tài thứ tư, logo của hãng khử mùi còn được in trên bảng điện tử thông báo thay người và thời gian bù giờ. Các nguồn tin cho biết phần nách áo của trọng tài chính và các trợ lý trọng tài hiện vẫn chưa được bán cho nhà tài trợ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

World Cup năm nay cũng chứng kiến việc FIFA mở rộng đáng kể không gian quảng cáo. Giải đấu đã áp dụng các quãng nghỉ uống nước kéo dài khoảng 3 phút ở phút 22 và 67 của mỗi trận. FIFA giải thích đây là biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các khoảng nghỉ này đã trở thành "mỏ vàng" quảng cáo cho các đài truyền hình.

Theo một số ước tính, Fox Sports - đơn vị nắm bản quyền phát sóng tiếng Anh tại Mỹ - có thể thu về tới 250 triệu USD doanh thu quảng cáo bổ sung từ các quãng nghỉ này. Mỗi suất quảng cáo 30 giây trong thời gian tạm dừng được cho là có giá khoảng 300.000 USD .

Sự khác biệt trong cách khai thác khoảng nghỉ cũng thể hiện rõ giữa các đài truyền hình. Trong khi Fox tận dụng thời gian này để phát quảng cáo, Telemundo - đơn vị phát sóng tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ - vẫn duy trì hình ảnh trực tiếp và các nội dung phân tích trận đấu thay vì ngắt sang quảng cáo.

Điều gây tranh cãi là các quãng nghỉ được áp dụng ở mọi trận đấu, kể cả trên những sân vận động có mái che, hệ thống điều hòa hoặc tại các thành phố có thời tiết mát mẻ. Trước đây, nghỉ uống nước chỉ được sử dụng trong những trận đấu diễn ra dưới điều kiện nắng nóng cực đoan, như World Cup 2014 tại Brazil hay một số giải đấu ở Trung Đông.

Một số nhân vật trong làng bóng đá đã lên tiếng phản đối. Đội trưởng tuyển Hà Lan Virgil van Dijk và cựu danh thủ Mỹ Carli Lloyd đều cho rằng các quãng nghỉ này phục vụ mục đích thương mại nhiều hơn là vì lợi ích của cầu thủ.

Còn Rob Di Gisi, giảng viên quản lý thể thao tại Trường Wharton (Đại học Pennsylvania), cho biết: "Người Mỹ đã quen với quảng cáo xen vào quá trình thi đấu từ hàng chục năm nay. Vì vậy, xét về mặt văn hóa, mô hình này rất dễ được chấp nhận".

Theo ông, những thay đổi theo hướng "Mỹ hóa" trải nghiệm xem bóng đá khó vấp phải phản ứng mạnh từ khán giả Mỹ, bởi chúng tương đồng với cách các môn thể thao phổ biến tại nước này từ lâu đã vận hành.

Là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với ba quốc gia đồng chủ nhà, 48 đội tuyển tham dự và tổng cộng 104 trận đấu, giải đấu năm nay mang đến nhiều cơ hội hơn cho doanh thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ và bán vé.

Doanh thu ngày thi đấu cũng được dự báo sẽ lập kỷ lục mới. Trong trận Anh thắng Croatia 4-2 hôm 17/6, các quầy bán đồ lưu niệm ghi nhận lượng khách xếp hàng rất đông.

Bên cạnh đó, World Cup 2026 còn liên tiếp thiết lập những cột mốc mới về lượng khán giả. Riêng ngày 16/6, tổng cộng 281.223 người đã đến sân theo dõi bốn trận đấu, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 32 năm của giải đấu. Thành tích trước đó là 277.070 khán giả, được thiết lập tại Mỹ vào ngày 28/6/1994.

Ngày thi đấu lập kỷ lục bao gồm các trận Pháp gặp Senegal, Argentina gặp Algeria, Áo gặp Jordan và Iraq gặp Na Uy.

FIFA là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhiều lần khẳng định doanh thu từ World Cup sẽ được tái đầu tư cho sự phát triển của bóng đá nam, bóng đá nữ và bóng đá trẻ tại toàn bộ 211 liên đoàn thành viên trên thế giới.