Tỏ tình 3 lần bị từ chối, chàng trai Hàn vẫn quyết cưa đổ cô gái Việt

Gặp nhau trong một ngày mưa lớn ở Hàn Quốc, Thục Uyên và Chang Hyun dần nảy sinh tình cảm. Hơn một tháng sau, cô gái Việt nhận lời yêu chàng trai Hàn Quốc sau 3 lần được tỏ tình.

Chàng trai Hàn kiên trì tỏ tình 3 lần mới chinh phục cô gái Việt Gặp nhau trong một ngày mưa ở Seoul, chàng trai Hàn mất 3 lần tỏ tình mới nhận được cái gật đầu từ cô gái Việt.

Tháng 5/2024, Lê Thị Thục Uyên (tên tiếng Hàn là Lee Yumi, sinh năm 2002) tình cờ gặp Kim Chang Hyun (sinh năm 1996) tại Seoul, Hàn Quốc trong một ngày mưa lớn.

Ấn tượng với Uyên, Chang Hyun chủ động bắt chuyện làm quen. Còn cô gái Việt đánh giá chàng trai Hàn Quốc hiền lành, lễ phép và lịch sự. Dù hơn Uyên 6 tuổi, anh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung đến mức cô từng nghĩ đối phương chỉ lớn hơn mình khoảng 1-2 tuổi.

Tuy nhiên, thời điểm mới gặp, Chang Hyun không phải hình mẫu lý tưởng của Uyên. Cô vẫn nhớ anh mặc quần âu đen cùng chiếc sơ mi xanh lá, mang phong cách thư sinh khác với gu lúc bấy giờ.

Dẫu vậy, càng trò chuyện, Uyên càng cảm nhận được sự đồng điệu. Những buổi gặp gỡ của họ thường kéo dài hàng giờ, thậm chí có lúc mải nói chuyện đến quên cả ăn.

Sau hơn một tháng tìm hiểu, Chang Hyun tỏ tình với Uyên tới 3 lần. Là người cẩn trọng trong chuyện tình cảm, cô dành thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.

"Tôi vốn là người suy nghĩ rất kỹ trước khi bước vào một mối quan hệ. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy anh ấy chân thành và đáng tin cậy. Điều khiến tôi quyết định mở lòng là cách anh luôn âm thầm ở bên cạnh mỗi khi tôi cần", Uyên chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngay từ lần đầu gặp Thục Uyên, Chang Hyun đã xem cô chính là định mệnh của đời anh.

Lần ngộ độc khó quên

Trong quá trình yêu nhau, Thục Uyên cảm nhận rõ sự tôn trọng mà bạn trai dành cho mình. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, anh đều hỏi ý kiến cô. Ngay cả khi xảy ra bất đồng, Chang Hyun luôn chọn cách lắng nghe và cùng tìm hướng giải quyết thay vì né tránh.

Theo Uyên, khác biệt văn hóa chưa bao giờ là rào cản lớn trong chuyện tình của họ. Khó khăn chủ yếu đến từ ngôn ngữ khi cả hai chưa thể hiểu trọn vẹn suy nghĩ của nhau trong thời gian đầu. Tuy nhiên, Chang Hyun luôn kiên nhẫn lắng nghe và chủ động tìm hiểu văn hóa Việt Nam để hiểu bạn gái hơn.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cặp đôi xảy ra trong chuyến về Hà Nội.

Cặp đôi Việt - Hàn thường xuyên đi du lịch, dành thời gian ở bên nhau.

Khi đó, Uyên bị ngộ độc thực phẩm đúng lúc trời mưa lớn. Lo lắng cho bạn gái nhưng không biết tiếng Việt, Chang Hyun cố gắng đưa cô đi tìm bệnh viện. Do không hiểu rõ địa điểm, anh đã đưa nhầm Uyên tới bệnh viện phụ sản.

Tình huống khiến cả hai vừa lo lắng vừa buồn cười. Dù vậy, Chang Hyun vẫn ngồi chờ bạn gái truyền nước suốt nhiều giờ và không rời đi dù cô nhiều lần giục anh tranh thủ đi tham quan.

Cặp đôi cùng nhau đi du lịch, những lần ngắm pháo hoa trên du thuyền hay đơn giản là những cuộc trò chuyện kéo dài đến mức quên cả thời gian.

Uyên cho biết điều đặc biệt nhất trong mối quan hệ của họ là cảm giác "cùng tần số", luôn thoải mái khi ở cạnh nhau và có cảm giác như đã quen biết từ rất lâu.

Chinh phục gia đình bạn gái

Tết Nguyên đán năm 2025 là lần đầu tiên Chang Hyun đến Việt Nam và cũng là dịp đầu tiên anh gặp gia đình bạn gái.

Trước đó, chàng trai Hàn Quốc không biết quá nhiều về Việt Nam ngoài một số món ăn từng thưởng thức. Trong khi đó, Thục Uyên thừa nhận cô từng khá lo lắng khi đưa bạn trai về ra mắt vì bố mẹ luôn mong cô tập trung cho việc học và sự nghiệp.

Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cô dự đoán. Bố mẹ Uyên đều nhận xét Chang Hyun là người hiền lành, lịch sự và chân thành.

Điều khiến gia đình cô ấn tượng là sự hòa đồng và khả năng thích nghi của anh. Món ăn nào mẹ Uyên nấu, anh cũng ăn ngon miệng. Trong một buổi gặp mặt họ hàng, dù rượu quê khá nặng, Chang Hyun vẫn nhiệt tình trò chuyện cùng các bác và người thân.

Chang Hyun đã từng về Việt Nam và rất yêu thích văn hoá, con người nơi đây.

Theo Uyên, hôm đó bạn trai nói rằng bản thân rất lo lắng nên không cảm thấy say vì không muốn thất lễ với những người lớn tuổi trong gia đình cô.

Do về đúng dịp rằm, Chang Hyun có cơ hội gặp gỡ nhiều họ hàng của bạn gái. Dù không nói được tiếng Việt và phải nhờ Uyên phiên dịch, anh vẫn tạo được thiện cảm với mọi người nhờ sự chân thành và cởi mở.

Về phía mình, Uyên gặp gia đình bạn trai sau khoảng 4-5 tháng cả hai tìm hiểu nhau. Dù ban đầu nhiều lần từ chối vì ngại ngùng, cuối cùng cô vẫn nhận lời theo Chang Hyun về ra mắt bố mẹ anh.

Từ đó đến nay, cô thường xuyên gặp gia đình bạn trai trong các dịp lễ, Tết hoặc những bữa cơm gia đình. Uyên cho biết cô luôn cảm nhận được sự tử tế, ấm áp từ bố mẹ và các thành viên trong gia đình anh.

Hiện tại, cặp đôi đều xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc và hướng tới hôn nhân. Bạn trai cô từng nhắc đến việc đăng ký kết hôn từ năm ngoái, nhưng Uyên muốn hoàn thành việc học trước khi bước sang một giai đoạn mới.

"Hiện tại, tôi và anh đều mong muốn xây dựng một tương lai lâu dài cùng nhau. Dù tương lai không thể nói trước điều gì, chúng tôi đều hy vọng sẽ có một cái kết thật đẹp cho câu chuyện tình yêu của mình", Uyên trải lòng.

Cả hai đều mong có một cái kết viên mãn trong tương lai.