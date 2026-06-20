Nụ hôn của cặp thợ lặn Việt tại biển Philippines gây sốt

Nụ hôn ở độ sâu 10 m tại Philippines gây sốt mạng xã hội, phía sau khoảnh khắc lãng mạn là chuyện tình của cặp đôi Việt bắt đầu từ niềm đam mê lặn biển.

Khoảnh khắc hôn nhau dưới biển 10m viral khắp MXH Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hôn nhau của cặp đôi Việt ở độ sâu 10 m tại Philippines thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Khoảng 8h sáng ngày 27/5, Tường Vi và người yêu là Lê Hữu Đại (cùng quê ở Đắk Lắk) thực hiện khoảnh khắc hôn nhau dưới làn nước xanh ở độ sâu khoảng 10 m tại đảo Panglao (Philippines). Khoảnh khắc này thu hút hơn trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tường Vi cho biết cô và người yêu tổ chức một chuyến lặn dành cho khách từ Việt Nam sang trải nghiệm. Sau khi hoàn thành công việc và tiễn khách trở về, cả hai mới có thời gian riêng để ghi lại những khoảnh khắc của mình dưới nước.

"Đó cũng là ước mơ từ khi hai đứa mới quen nhau, là được có những bức hình, thước phim cặp đôi tại Philippines", Vi chia sẻ.

Để có thể thực hiện những cảnh quay như trong video, cả hai đã dành nhiều năm gắn bó với bộ môn lặn tự do. Hiện Tường Vi có 2 năm kinh nghiệm lặn, trong khi Hữu Đại đã theo đuổi bộ môn này khoảng 3 năm. Cả hai đều sở hữu chứng chỉ lặn quốc tế Molchanovs.

Theo Vi, những khoảnh khắc trong video xuất phát từ cảm xúc tự nhiên trong cuộc sống thường ngày của hai người, thay vì cố gắng diễn xuất. Cô cho biết để có được nụ hôn như trong video, cả hai phải khéo léo điều chỉnh góc tiếp cận vì vẫn đang đeo kính lặn dưới nước, tránh để hai chiếc kính cấn vào nhau.

"Khi xem lại đoạn video, chúng tôi không khỏi trầm trồ vì thành phẩm đẹp hơn cả mong đợi", cô nói.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ người yêu, Tường Vi cho biết cô tình cờ quen biết Hữu Đại qua mạng xã hội vào tháng 9/2024, thời điểm ngay trước chuyến đi Nha Trang để học lặn. Vì đi học một mình nên cô được thầy giáo mời tham gia buổi gặp mặt cùng những học viên khóa trước.

Đúng ngày đặt chân tới Nha Trang, Vi nhìn thấy bài đăng của Đại chia sẻ về việc vừa hoàn thành chứng chỉ lặn và những khó khăn đã trải qua trong quá trình học. Cô để lại bình luận chúc mừng.

“Khoảng 30 phút sau tới nhà hàng, tôi lại gặp đúng anh ấy. Lúc ấy, tôi cũng chưa có ấn tượng gì đặc biệt", Vi nhớ lại.

Trong buổi gặp đầu tiên, cả hai chỉ trò chuyện đôi chút. Tuy nhiên, sau khi nghe thầy giáo kể về việc Vi một mình từ Đắk Lắk ra Nha Trang học lặn và gặp áp lực tâm lý trong quá trình thi, Đại thường xuyên nhắn tin động viên, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức.

"Tôi rất trân quý tình cảm đó vì lúc ấy mọi thứ với mình đều còn xa lạ", cô bộc bạch.

Tường Vi và Hữu Đại quen biết nhau qua mạng xã hội vào tháng 9/2024.

Đến ngày thi chứng chỉ, Đại bí mật xin phép thầy giáo đến cổ vũ. Khi ra cano, Vi mới biết anh có mặt từ trước. Điều khiến cô bất ngờ hơn là Đại còn chuẩn bị sẵn đôi chân vịt đúng kích cỡ cho mình.

Là hướng dẫn viên quay chụp dưới nước tại Nha Trang, Đại dành nhiều thời gian ghi lại hình ảnh cho Vi trong suốt quá trình thi. Dù vậy, anh không nhận bất kỳ khoản chi phí nào. "Anh chỉ nói quay tặng mình thôi", Vi kể.

Phải đến khoảng nửa năm sau, sau chuyến đi lặn ở Indonesia trở về, cả hai mới có nhiều cơ hội trò chuyện hơn. Qua những cuộc nói chuyện, họ nhận ra mình có nhiều điểm chung, cùng đam mê khám phá đại dương và có sự đồng điệu trong suy nghĩ.

Từ đó, cả hai quyết định tìm hiểu rồi chính thức yêu nhau.

Hiện nay, Tường Vi và Hữu Đại đều ấp ủ kế hoạch tổ chức những chuyến lặn chuyên nghiệp ở nước ngoài. Đó cũng là mục tiêu mà cả hai đang cùng nhau theo đuổi.

Nhắc về người yêu, Vi cho biết điều khiến cô trân trọng nhất là sự kiên nhẫn của Đại, không chỉ trong công việc với khách hàng mà còn trong tình yêu.

"Anh luôn ủng hộ mọi quyết định phát triển bản thân của mình một cách vô điều kiện. Mình nghĩ nhờ vậy mà hai đứa có thể đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ", cô nói.

Phần lớn những video lặn mà Tường Vi đăng tải đều do Hữu Đại thực hiện. Nhờ cùng chung niềm đam mê và sự ăn ý trong quá trình quay chụp dưới nước, cả hai luôn hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Trong thời gian tới, cặp đôi dự định tiếp tục học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới để cùng phát triển trên hành trình theo đuổi đam mê với biển cả.

Cặp đôi cùng nhau lặn biển ở Philippines hôm 27/5.