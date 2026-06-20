Đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên hối hả cào lúa giúp một cụ bà trước cơn mưa bất chợt đang nhận được nhiều lời khen. Anh Quân Nguyễn, chủ nhân video, cho biết mọi việc diễn ra hoàn toàn tình cờ khi anh em vừa ghé nhà chơi vào chiều 4/6.